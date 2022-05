Dogliani "a Sirene spiegate" per sensibilizzazione i giovani e i cittadini sulle situazioni di emergenza e soccorso

L’Associazione Volontari del Soccorso, Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Gruppo di Protezione Civile e gli Operatori di Polizia Locale, assieme all’Amministrazione Comunale di Dogliani, aprono il progetto “A Sirene Spiegate” ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo.

Per la prima volta queste realtà agiscono assieme, non solo sul campo, ma anche nella sensibilizzazione con la convinzione che l’unione e la sinergia servano a crescere e a rafforzare il sistema.

Le tre Associazioni di Volontariato si occupano, ognuna per il proprio ambito, 24 ore su 24, di soccorso in emergenza e non, ed estendono il loro operato in una vasta zona della Provincia cuneese che si sviluppa dalla pianura a tutta la Langa. Anche gli Operatori di Polizia Locale hanno di loro competenza la tutela del territorio sotto svariati aspetti.

Oltre naturalmente agli interventi quotidiani, uno degli obiettivi al quale si tiene particolarmente è la sensibilizzazione dei cittadini, alla prevenzione e a tutto ciò che riguarda il pericolo in emergenza e non solo. Proprio per questo motivo nasce la volontà di collaborare con gli istituiti scolastici cercando di coinvolgere il più possibile i più piccoli: il futuro della nostra società. L’Amministrazione Comunale è lieta di partecipare a tale iniziativa e di esserne il filo conduttore in quanto consapevole dell’importanza della prevenzione.

SIRENA sta ad EMERGENZA come AIUTO sta a SOCCORSO

Le parole chiave di cui sopra vogliono essere la richiesta di “aiuto e collaborazione” per rafforzare gli anelli della catena del soccorso: una sequenza di ruoli della stessa importanza, alla quale ogni individuo è tenuto a partecipare.

Le finalità principali del Progetto mirano a far conoscere maggiormente l’operato in emergenza e la prevenzione su tutto il territorio, e coinvolgere il maggior numero di persone partendo dai più piccini perché rappresentano il futuro.

OBIETTIVI: Sensibilizzare alla conoscenza delle Associazioni di Volontariato che operano in emergenza sul territorio. Il ruolo della Polizia Locale, la figura del Volontario, il 112 e la chiamata di emergenza, cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza, educazione stradale

DESTINATARI

Bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi di Dogliani

ATTIVITA’: Lezioni frontali in aula, visione dei mezzi e delle principali attrezzature, dimostrazioni pratiche, realizzazione da parte dei bambini di una serie di elaborati relativi alle attività svolte

DATE

martedì 10 maggio, protezione civile, 2°elementari

mercoledì 11 maggio, volontari del soccorso, 1° elementari

giovedì 12 maggio, polizia municipale, 4° elementari

venerdì 13 maggio, polizia municipale, 5° elementari

lunedì 16 maggio, vigili del fuoco, 3° elementari

Sono previste 2 ore per incontro, dalle 9 alle 11.