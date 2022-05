Il brand cuneese C.B.T. Italia al Giro E come sponsor tecnico con il Team Free to X e Autostrade per l’Italia

FREE TO X autostrade//per l’Italia e C.B.T. ITALIA condivideranno per la prima volta un appuntamento così importante, con una cassa di risonanza sia a livello nazionale sia Internazionale.

Il Team è capitanato da Andrea Tafi professionista dal 1988 al 2005. Corridore adatto alle corse in linea, vinse numerose classiche internazionali, tra cui Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre (unico ciclista italiano ad aver vinto entrambe le prove).

Il GIRO-E è giunto ormai alla sua IV EDIZIONE e conta ad oggi ben 15 team.

L’evento è prevalentemente orientato a far conoscere, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della mobilità sostenibile nell’economia del paese e per il rispetto dell’ambiente.

Questa manifestazione rappresenta il primo ed unico grande evento a pedalata assistita nel mondo che esalta la bellezza dell’Italia.

Il suo interesse aumenta anno dopo anno e gli sponsor investono sempre di più in quanto il movimento E-BIKE rappresenta ormai una realtà consolidata ed in piena espansione, con numeri enormi e con consumatori trasversali che hanno abbracciato un nuovo stile di fare sport e di utilizzo della bicicletta in linea con le esigenze dei nostri tempi.

IL GIRO-E si disputa nelle stesse giornate e sulle stesse strade della Corsa Rosa.

18 Tappe con percorsi che variano tra i 70/100 km. per tappa per un totale di 2000 km.

Partenza martedì 10/05/2022 da Adrano ed arrivo a Verona domenica 29/05/2022.

Per l’evento inoltre l’organizzazione RCS CAIRO del Giro d'Italia 2022 | Sito ufficiale (giroditalia.it) ha creato una sezione dedicata Giro-E 2022 | Sito ufficiale (giroe.it).

Autostrade//per l’Italia e FREE TO X hanno aderito al progetto del GIRO E offrendo a tutti i dipendenti del Gruppo la possibilità di vivere una giornata da protagonisti sulle strade del GIRO, con emozioni uniche ed irripetibili.

Da molti anni, Autostrade//per l’Italia è protagonista al GIRO D’ITALIA, con Il Premio della Combattività che viene assegnato al corridore che si impegna per conseguire risultati in tutti i momenti agonistici della corsa.

C.B.T. ITALIA dal canto suo oltre a sposare anche Lei il progetto utilizza il Giro per sviluppare soluzioni tecniche e elettroniche che verranno poi insirete IN TUTTE le E-ROAD.

La C.B.T. ITALIA inoltre ha coinvolto diverse altre aziende che hanno voluto in maniera diversa partecipare a quest’avventura: