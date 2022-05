La 93ª Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini: tantissime le penne nere della Granda presenti [FOTOGALLERY]

La 93ª Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini e San Marino si chiude oggi con la grande sfilata.

Sono circa 4 mila gli alpini della Granda presenti all'evento. La sfilata si è svolta sul lungo viale a mare di Rimini ed è stata accompagnata da uno splendido Sole.

Grande festa per le penne nera, accompagnate da schiere di famigliari ed amici. Adunata significa incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, ma vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita.

Ecco le foto più belle che ci arrivano dalle penne nere della Granda

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 93ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale.