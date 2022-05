Racconigi, la lista civica della candidata sindaco Patrizia Gorgo cala un altro poker

Terzo quartetto di candidati annunciato dalla lista civica che accompagna la candidata sindaco Patrizia Gorgo alle amministrative racconigesi.

I nomi sono Andrea Beltrando (detto Adriano), Giuseppe Danese, Filomena Marangi (detta Filena) e Francesca Candelo.

Già vicesindaco di Racconigi, Beltrando ha scelto di mettersi nuovamente in gioco portando in dote tutta la sua esperienza di politico e amministratore; Danese è il presidente dell’associazione Racconigi2022 nonché presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Scolastico “B.Muzzone”; Marangi è alla sua prima avventura politica nella quale potrà contribuire alle politiche di welfare locale grazie a una carriera nell’assistenza sociale come responsabile nel Consorzio Monviso Solidale; Candelo, dopo aver portato la voce degli studenti come vice-presidente nella Consulta studentesca provinciale, ora è pronta a rappresentare una generazione di giovanissimi in consiglio comunale. I 4 candidati di oggi si vanno ad aggiungere a Enrico Inverso, Mirco Pallena, Flavia Pignata, Silvano Sannazzaro, Andrea Maero, Andrea Bellino, Ines Ghigo e Federico Soldati.



Questo fine settimana candidati, sostenitori e volontari di Racconigi2022 erano nel centro storico a raccogliere le firme per la presentazione della lista.

Obiettivo facilmente raggiunto e superato in poche ore, segnale che in città la voglia di cambiare volto a Racconigi è molto forte. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli ultimi candidati che andranno a completare la squadra, che sarà presentata in una serata aperta al pubblico.