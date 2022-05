Tappa a Dronero per Giovanni Bloisi, il "ciclista della Memoria"

Tappa a Dronero, venerdì 6 maggio, per Giovanni Bloisi, il "ciclista della Memoria".

Dopo aver percorso in lungo e in largo le strade d’Europa e di altri continenti, ha iniziato il 3 maggio un nuovo viaggio per testimoniare il suo impegno civile. Tappe in Piemonte, Liguria e Toscana.

"Ritengo che un popolo senza Memoria, senza il Ricordo della Storia dei propri Padri, è destinato a ripetere gli stessi errori già fatti" - racconta - "Mi piace definirmi un LENTO VIAGGIATORE SOLITARIO IN BICICLETTA. Viaggio piano, così da permettere alla mia bicicletta di dialogare con la strada, soprattutto con le vie meno battute, quelle che più hanno da raccontare. E viaggio solo, perché i miei percorsi richiedono meditazione.

Quando si viaggia lenti, senza l'assillo del tempo, si ha la possibilità di apprezzare in modo profondo tutto ciò che ci circonda, al punto tale che anche il saluto di una persona incrociata per caso lo si riesce a vivere in maniera più intensa, perché si ha l'opportunità di ascoltare ed osservare lo sguardo di chi ce lo ha porto, di cogliere la possibilità di rispondere, di interloquire e di far nascere una nuova amicizia."

A Dronero la visita ai vari monumenti della città, l'incontro con il sindaco Mauro Astesano, l'assessore Carlo Giordano e, della sezione Dronero, il presidente ANPI Alessandro Mandrile ed il vicepresidente Luigi Scaglione. Presente anche l'assessore del comune di Costigliole Saluzzo, Giuseppe Ivo Sola.

L'importanza della Pace e della Fratellanza tra gli uomini, mantenendo viva la Memoria sulle vittime delle guerre, dell'odio, della violenza, dell'intolleranza e del razzismo, come anche sulle motivazioni che portarono a terribili avvenimenti. L'impegno costante, la responsabilità.

In comune, presso la Sala delle Adunanze, una fotografia: l'importante ricordo del passaggio a Dronero del 'Ciclista della Memoria'!