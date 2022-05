L’ultima domenica di "Vinum" con l’assemblea dei soci di Banca d’Alba [FOTO]

Ad Alba ultimo fine settimana per Vinum: anche oggi, dalle 10.30 alle 20, in città si potranno degustare più di settecento etichette di tutto il Piemonte, in cinque zone del centro città.

Il giro di assaggi può iniziare dal palazzo Mostre e congressi che ospita anche la mostra foto fotografica sui paesaggi vitivinicoli Unesco. Di fronte, a piazza Bubbio si possono degustare i bianchi e ci sono i primi banchi dello Street food ëd Langa. Piazza Rossetti ospita i vini della Docg Roero e il Vermouth piemontese. Qui i borghi Santa Barbara, Santa Rosalia e del Fumo proporranno i loro piatti. Il cortile della Maddalena darà spazio ad altri produttori. L’Onaf e i formaggi arricchiranno le tante proposte culinarie.

Vinum in cantina propone anche visite guidate alle aziende di Langa e Roero con i viticoltori nei panni di ciceroni e allineano i cuochi stellati per l’aperitivo conclusivo. In occasione della manifestazione si possono visitare mostre, sono previsti eventi culturali e visite guidate ai luoghi artistici della città. Info e programma completo: www.vinumalba.com



Intanto nel grande padiglione allestito in piazza Sarti sono iniziati i lavori dell’assemblea dei soci di Banca d’Alba. Migliaia le persone attese per un appuntamento che torna in presenza dopo due anni nei quali era stato annullato a causa della pandemia.

I soci sono chiamati ad approvare il bilancio 2021 di quello che, coi suoi oltre 61mila soci, per un quarto under trenta, rappresenta l’istituto di credito più grande d’Italia.

Nei conti, presentati nei giorni scorsi dai vertici dell’istituto (leggi qui: https://www.lavocedialba.it/2022/05/02/leggi-notizia/argomenti/economia-10/articolo/banca-dalba-ritrova-le-sue-migliaia-di-soci-con-un-bilancio-da-record-e-il-rinnovo-dei-vertici.html) volumi gestiti per un totale di 11,4 miliardi di euro (+950 milioni) e un utile netto di 26,2 milioni, che andrà ad accrescere un patrimonio destinato ad attestarsi a 424 milioni. In territorio fortemente positivo anche gli indici di solidità patrimoniale, col Cet1 (rapporto tra fondi propri e impieghi) attestato al 18% e il Total Capital Ratio al 20,23%, mentre i crediti deteriorati lordi (Npl) sono stati ridotti al 5,2%, con quelli netti scesi dal 10% al 2% e le sofferenze nette allo 0,5%, per valori descritti come di "assoluto rilievo nel panorama italiano".

L’assemblea è anche chiamata al rinnovo del consiglio di amministrazione, col presidente uscente Tino Cornaglia che si candida a un terzo mandato alla guida dell’istituto alla testa di una squadra nella quale si rafforza la componente femminile.