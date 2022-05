Il cerchio allargato - nuove famiglie insieme": rinviata al 19 giugno la passeggiata a Robilante

"Causa maltempo l'uscita prevista per domani è stata rinviata al 19 giugno" fanno sapere gli organizzatori.

Alla riscoperta dei paesaggi intorno a Robilante, per parlare di aggregazione e ritorno della socialità in presenza.

Nell'ambito del progetto "Il cerchio allargato - nuove famiglie insieme", si terrà un importante appuntamento per grandi e piccini: una coinvolgente passeggiata di scoperta e socialità.

Con partenza alle ore 14.30 dal piazzale Regina Margherita a Robilante, si percorrerà Tetto Consolino, Tetto Caminet e Strada Esprit. Al termine una gustosa merenda condivisa.

Ad accompagnare quanti parteciperanno, l'associazione Limodoro.

Molto attiva a livello territoriale, essa ha come l'obiettivo la promozione della cultura locale in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento alla ricerca, riproposizione e sviluppo della musica tradizionale, dei balli tradizionali locali, della scultura lignea locale, dell'architettura tipica. Promuove inoltre la conoscenza naturalistica ed ambientale in tutte le sue forme ed espressioni, nella convinzione dell'inscindibile legale tra cultura e natura per lo sviluppo armonico del territorio.

Un pomeriggio molto arricchente, al quale parteciperà l'educatrice Rachele Bruno. Per informazioni: 347 8446208 (Davide).