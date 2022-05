Elezioni Savigliano, Portera: "Sono un giovane sessantenne. Vi spiego perchè ho scelto di ricandidarmi"

Per la seconda volta consecutiva Antonello Portera si ricandida come sindaco di Savigliano. Nella sua 'corsa' all'election day del 12 giugno sarà sostenuto da quattro liste: Progetto per Savigliano, Nuova Civica, Amici di Savigliano e Noi per Savigliano.

Nell'attesa di conoscere squadra e programma, che saranno presentati nei prossimi giorni, abbiamo intervistato l'avvocato saviglianese per capire cosa lo ha spinto a ricandidarsi.

Chi è Antonello Portera?

Mi sento un "giovane sessantenne" condizionato dalla frenesia di non sprecare mai nemmeno un minuto del percorso di vita che mi viene concesso. Mi considero una persona fortunata, finora, e mi piace condividere con chi mi frequenta serenità e quando possibile allegria. Mi appassiono alle nuove avventure che affronto di regola con molta intensità e determinazione.

Cosa rappresenta Savigliano per Antonello Portera?

È la città che mi ha accolto parecchi decenni fa e mi ha offerto sempre tante occasioni per esprimere in modo appagante la mia personalità, in tutte le stagioni della mia vita.

Ho cercato di dare il mio contributo alla comunità saviglianese con l'impegno prima nel volontariato e poi nella politica; facendo un bilancio devo riconoscere che in entrambi i contesti ciò che ho ricevuto è stato superiore a quello che sono riuscito a dare.

Perché ha scelto di ricandidarsi?

Devo dire che mi è stata avanzata una proposta assai stimolante, ampiamente inclusiva, che mi potrebbe consentire di mettere a frutto un'esperienza amministrativa locale di diversi anni sicchè, superata una titubanza iniziale legata a motivi personali, ho deciso di accettare, ...ed ho accettato con entusiasmo.

Mi intriga molto la prospettiva di poter interpretare una fase storica di passaggio della guida della città tra generazioni, ossia tra quella che ha amministrato negli ultimi decenni e quella degli odierni ventenni, trentenni e quarantenni.

Come sarà composta la sua coalizione?

La coalizione è formata da quattro liste che pur nella diversità della composizione hanno un'anima comune al punto tale che son portato a considerarle un'unica squadra.

I candidati alla carica di consigliere provengono da tutti i settori della società civile, dove hanno maturato importanti esperienze e competenze da mettere a disposizione della cittadinanza, in condivisione con chi ha già maturato una importante esperienza politica.

L'obiettivo comune è la condivisione di un progetto civico che apporti nuova linfa per una riqualificazione della città

La sua è una candidatura civica. Quale anima del saviglianese pensa di rappresentare?

Riteniamo di poter rappresentare un po' tutte le anime della popolazione saviglianese, sotto tutti i punti di vista, territoriale, lavorativo, culturale, ricreativo. Se poi faccio riferimento alla mia personale sensibilità ritengo e confido che la coalizione possa cogliere ed interpretare al meglio le esigenze dei settori e delle persone più in sofferenza.

Su cosa è prioritario intervenire?

Sono sempre convinto che la priorità di una azione politica-amministrativa sia favorire il lavoro. Nel caso specifico credo che il primo problema che la prossima amministrazione dovrà affrontare sarà legato alla questione "ospedale" con tutto quel che ne consegue. I cittadini però ci chiedono insistentemente di intervenire con immediatezza sul decoro della città, al fine di fare un passo avanti significativo nella cura del verde e nella pulizia degli spazi pubblici.

Cosa pensa non abbia funzionato nelle ultime amministrazioni?

Vogliamo partire dalle cose positive che sono state fatte in passato ed oggi ci proponiamo per favorire un salto di qualità in numerosi settori. Riteniamo che siano notevoli i margini di sviluppo e miglioramento: in quest'ottica, viste le risorse artistiche, culturali e ambientali, il turismo può essere un elemento chiave per tonificare tutto il tessuto produttivo della città e la sua ricettività. Si sono fatte molte cose (anche da parte dei privati) per far emergere le bellezze di Savigliano. È il momento di impiegare ogni forza ed ogni strumento per farle conoscere ed apprezzare anche a chi abita lontano affinchè la città possa conquistare definitivamente il posto che a nostro avviso turisticamente merita.