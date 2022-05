Camminando con Nino Parola, omaggio al pittore a cento anni dalla nascita

Evento collaterale che arricchisce il calendario di Start/Arte, è la mostra monografica "Camminando con Nino Parola" inaugurata ieri villa Radicati Belvedere ( sulla strada collinare in via San Bernardino 17) dedicata al pittore saluzzese a 100 anni dalla sua nascita.

Nato a Scarnafigi nel 1922, morto a Saluzzo nel 1999, sviluppò fin da bambino capacità non comuni nel disegno e dopo l’Accademia Albertina di Torino, si dedicò all’attività artistica e all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte.

Ricordato spesso come il maestro dell’iperrealismo, conosciuto anche per la tecnica di dipinto su velluto, fu un sensibile poeta e disegnatore della natura e la sua produzione pittorica nel secolo scorso ha saputo raccogliere consensi sia in Italia sia all’estero. «Io ho seguito gli impressionisti, ma davanti alle cose provo non solo l’emozione del colore, della luce e dell’atmosfera, ma anche ammirazione per la forma». Scrisse nel libro autobiografico Nino Parola che ha lasciato una eredità di paesaggi del territorio del Monviso, di personaggi, di volti famigliari, di nature morte, di fiori e di colori.

Al taglio del nastro, molto partecipato, presente tutta la famiglia, la moglie Anna, figli e i nipoti, l’assessore alla cultura Attllia Gullino e la presidente della Fondazione Bertoni Carlotta Giordano, con lo staff organizzatore e Alberto Dellacroce.

La mostra organizzata da Comune, Fab, in collaborazione con l’associazione Arte Terra e Cielo che gestisce l’antica dimora è aperta ad ingresso libero oggi domenica 8 maggio dalle 10,30 alle 18,30. Sabato 14 maggio, ore 15 - 18.30 e domenica 15 maggio, ore 10.30 - 18.30.