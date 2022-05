Finale Play-off A2: la Lpm Bam Mondovì sconfitta per 3-2 sul campo della Cbf Macerata; Domenica prossima gara-2 al PalaManera

Impresa sfiorata per le Pumine in terra marchigiana! La Lpm Bam Mondovì viene superata in rimonta dalla Cbf Balducci Macerata per 3-2 in gara-1 della finale dei Play-off promozione. Sconfitta amara, giunta al termine di una gara appassionante e caratterizzata dalla grande tensione. Le ragazze di Solforati hanno disputato una gara generosa e con un pizzico di attenzione in più l'esito del match poteva essere più favorevole.

Dopo tre set giocati ad altissimo livello, le rossoblù hanno subito il ritorno di Malik e compagne. La Lpm ha pian piano perso la solidità iniziale, finendo per lasciare strada alle marchigiane di Paniconi. Una partita giocata alla pari e che per quanto visto in campo lascia ancora intatte le possibilità di promozione delle Pumine, che domenica prossima avranno la possibilità di rifarsi in gara-2 al PalaManera.

PRIMO SET: Taborelli a segno con un pallonetto lungo. Già due errori al servizio per le Pumine e risultato in parità sul 3-3. Break per la Lpm che va a condurre 4-6. Pronta risposta delle marchigiane, brave a rimettere subito il risultato in parità. Il muro monregalese è solido e la Lpm torna avanti sul 6-9. La Cbf recupera il distacco e rimette il punteggio in parità sul 12-12. Il Puma torna in vantaggio di due lunghezze, ma viene subito ripreso sul 16-16. Padrone di casa sul 19-18. Time-out chiesto da coach Solforati. Si rientra in campo e Francesca Cosi piazza un ace. Un paio di errori della Cbf consente alle pumine di tornare in parità sul 20-20. Entra in campo Pasquino per Cumino. Sul 21-22 questa volta è coach Paniconi a chiamare il time-out. Muro vincente di Molinaro. Invasione di campo contestata a Macerata e per la Lpm arrivano 3 set-point. Secondo time-out per coach Paniconi. Al primo tentativo arriva l'errore di Stroppa che chiude il set sul 21-25.

SECONDO SET: si ricomincia con l'ace di Leah Hardeman. Anche Trevisan è incisiva a rete e il Puma va sull'1-3. Ancora un ace, questa volta di Taborelli e il vantaggio sale di 3 lunghezze. Ace di Trevisan e pumine sul 3-7. Il muro maceratese limita i danni. Doppio errore di Hardeman e distanze più vicine. Sassata di Taborelli e Mondovì vola sul 6-11. Time-out di coach Paniconi. Si rientra in campo e Taborelli colpisce ancora. Mini-break conquistato da Fiesoli e compagne. La Cbf recupera tre lunghezze e va sul 12-15. Le marchigiane ci credono e rosicchiano ancora un punto. Sul 15-17 coach Solforati chiama il time-out. Dopo una lunga rincorsa Macerata riacciuffa la parità sul 20-20. La Cbf mette la freccia e va a condurre 23-21. Time-out chiesto da coach Solforati. Poco dopo Michieletto mette a segno il punto del 25-22.

TERZO SET: buona ripartenza delle pumine, avanti sull'1-3. Il punteggio torna in parità sul 5-5. Muro di Molinaro ed Lpm sul 5-7. Il muro di Montani consente alle pumine di andare sul 7-11. Coach Paniconi chiama il time-out sull'11-16. Le ragazze di Solforati continuano a spingere e volano sul 12-19. Ace di Leah Hardeman. Macerata in grande difficoltà e le pumine ne approfittano per allungare. Sul 12-21 arriva la seconda richiesta di time-out da parte della panchina marchigiana. La Lpm è un treno in corsa. Sul 12-23 entra in campo Sofia Ferrarini. Ancora il muro monregalese protagonista e sul 12-24 per le rossoblù arrivano dodici set-point. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio della Cbf che chiude il set sull 13-25.

QUARTO SET: Pumine subito sull'1-3. Nuova parità sul 3-3. Break per le padrone di casa, che si portano sull'8-5. Coach Solforati non è soddisfatto delle sue e chiama il time-out. La Lpm recupera una lunghezza, ma poi deve subire un nuovo break delle marchigiane, avanti 12-7. Buon momento delle padrone di casa, che dopo il muro di Fiesoli volano sul 16-10. Secondo time-out chiesto da coach Solforati. Cresce il vantaggio della Cbf. Taborelli continua a sbattere sul muro marchigiano e sul 19-11 sono otto i punti di vantaggio delle padrone di casa. Dentro Pasquino e Bonifacio. Sul 24-14 arrivano dieci set-point per le ragazze di Paniconi. La pipe di Malik chiude il set sul 25-15. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: il primo punto lo porta a casa Macerata. Cbf avanti 3-1. Muro marchigiano sempre solido e padrone di casa sul 5-2. Time-out chiesto da Solforati. Accorcia le distanze il Puma, sotto 7-5. Si va al cambio campo sull'8-5. La Lpm non molla e si avvicina alle avversarie sul 9-8. Time-out chiesto da Solforati sull'11-8. Attacco vincente di Malik e punto del 12-10. Invasione di Cumino e Macerata vicina alla vittoria. Sul 14-10 arrivano 4 match-point per la Cbf. Leah Hardeman viene murata e la gara si chiude sul 15-10.

CBF BALDUCCI HR MACERATA - LPM BAM MONDOVI' 3-2 (21-25 25-22 13-25 25-15 15-10)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 2, Fiesoli 9, Cosi 7, Malik 24, Michieletto 12, Pizzolato 13, Bresciani (L), Peretti, Stroppa, Ghezzi, Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi.

LPM BAM MONDOVI': Hardeman 19, Molinaro 6, Taborelli 25, Trevisan 10, Montani 6, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Pasquino, Ferrarini. All. Solforati. ARBITRI: Nava, De Simeis. NOTE - Durata set: 24', 25', 21', 21', 16'; Tot: 107'.

Top scorers: Taborelli V. (25) Malik P. (24) Hardeman L. (19)

Top servers: Hardeman L. (2) Trevisan F. (1) Taborelli V. (1)

Top blockers: Pizzolato V. (6) Taborelli V. (4) Hardeman L. (3)