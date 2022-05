Volley, playoff A2M. 2.437 volte grazie, Cuneo: sei in finale! I Lupi Santa Croce piegati 3-0 in gara-2

Davanti ad un pubblico record (2.437 spettatori), la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo conquista anche gara-2 delle semifinali piegando in tre combattutissimi set (25-22/32-30/25-20) la Kemas Lamipel Santa Croce conquistando la finale promozione per un posto nella Superlega 2022/2023.

Trascinati da un super Leo Andric (29 punti finali con il 64% in attacco), i piemontesi hanno imposto il loro gioco riuscendo a contenere con una ricezione ottimale la maggior efficacia al servizio degli uomini di Douglas. I Lupi, infatti, rispetto a gara-1 si sono espressi decisamente meglio in questo fondamentale.

Importante l'apporto di Lorenzo Codarin, che in alcuni frangenti è risultato decisivo attraverso servizi importanti e due preziosissimi muri in momenti chiave. Così come Alessandro Preti, decisamente in crescita rispetto a gara-1

"Loro hanno battuto meglio di gara-1, inoltre hanno anche recuperato da situazioni difficili facendo pochi errori - il commento finale di coach Roberto Serniotti -, mentre noi ne abbiamo fatti forse un po' troppi, anche in momenti dove non era necessario".

A chi fa presente che Andric ha messo a terra altri 29 punti in tre set, l'allenatore risponde: "Fa il suo lavoro, ma ho visto tante cose positive in tutta la squadra. Non siamo Andric dipendenti e non dobbiamo esserlo, anche se è ovvio che in attacco si vede che è un giocatore di categoria superiore. Mi aspetto da lui anche cose eccellenti in altre reparti". Sulla finale appena conquistata: "È lunga, può succedere di tutto".

"Siamo contentissimi, dopo la Coppa Italia un altro obiettivo stagionale raggiunto - il commento del palleggiatore di Cuneo, Matteo Pedron - ora dobbiamo subito resettare e pensare a domenica. La differenza tra i quarti e le partite con Santa Croce? Ora siamo più rodati: con Motta io rientravo ed Andric era appena arrivato e questo ha contato molto".

"Una stagione tosta, con un girone di andata nel quale abbiamo arrancato un po' troppo - ha detto invece il centrale di Santa Croce Roberto Festi commentando la stagione appena conclusa dai Lupi - Nei playoff siamo stati bravissimi nei quarti, mentre con Cuneo pur dando il massimo non siamo riusciti ad imporci. Complimenti a loro, hanno dimostrato di essere più forti".

I SESTETTI. Coach Serniotti schiera ovviamente il suo sestetto migliore con Pedron in regia ed il croato Andric opposto, al centro il tandem Codarin-Sighinolfi, le due bande Botto e Preti con Libero Bisotto. Da parte toscana l'allenatore Douglas ripropone Acquarone in regia con opposto il brasiliano Walla, i due schiacciatori ricevitori Fedrizzi e Colli, mentre al centro la coppia Arasomwan con Festi e Libero Pace.

LA PARTITA. Santa Croce fa subito la voce grossa sottorete con due muri consecutivi che la portano avanti 0-2, ma Cuneo ritrova la parita a 4 sull'errore in attacco di Walla. Toscani avanti ancora di un break (7-9) sul diagonale vincente di Walla ed immediato nuovo pareggio (9-9) con il mani e fuori di Preti, poi Andric firma il primo vantaggio della partita per i piemontesi sul 10-9. È ancora il brasiliano della Kemas a riportare in vantaggio i toscani sul 10-11, che poi avanzano di un break propiziato dall'errore in palleggio di Pedron portandosi avanti 11-13. Cuneo non molla, con Andric torna sul 14-14 ed è ancora del croato il punto del 17-16 per la BAM Acqua S. Bernardo, poi c'è l'invasione del muro toscano che regala il primo break agli uomini di Serniotti sul punteggio di 20-18 ed arriva il primo time out di coach Douglas. Va areferto anche ill muro a tre piemontese: 22-19, seconda interruzione del gioco da parte dei Lupi. Che non molla e si riporta sotto 22-23, ma ci pensa Andric (67%) a chiudere 25-22.

SECONDO SET. Parte forte ancora la Kemas che mette tre punti di vantaggio (1-4) sugli avversari, ma l'attacco dal centro di Codarin prima riporta sotto i piemontesi (3-4), che poi impattano 4-4 sul fallo in palleggio fischiato ad Acquarone. Sale in cattedra il muro di Codarin: il centrale cuneese ne firma due di fila e sul 10-8 coach Douglas è costretto a chiamare time out. C'è subito il pareggio toscano (10-10), poi è ancora il croato di Cuneo, dalla seconda linea, a portare avanti di un break (14-12) i biancoblu, ma Fedrizzi prima rimette in equilibrio il set con il pallonetto del 14-14 poi con un perfetto mani e fuori sul muro avversario firma anche il punto del 16-7 che costringe Serniotti al time out. Il capitano dei Lupi è scatenato e dai nove metri piazza l'ace che porta i toscani avanti di un break (17-19), ma un'incomprensione della seconda linea toscana regala la parità a Cuneo (19-19) con Andric che appoggia una palla apparentemente innocua. Dentro Lilli per Preti nelle fila di Cuneo, si entra nella zona calda del set e Walla mette fuori il diagonale che riporta avanti Cuneo (23-22), poi è Andric a firmare il punto del set ball sul 24-22. C'è l'ultimo time out di coach Douglas, subito il cambio palla di Santa Croce dal centro che poi trova ancora la parità su un indecisione della ricezione piemontese (24-24) ed addirittura firma il sorpasso (24-25) sul primo muro della partita subìto da Andric: secondo time out per Serniotti. Si gioca sul fil di lana: il muro di Sighinolfi riporta avanti Cuneo sul 30-29, chiude Botto (32-30) su un'insidiosa battuta di Codarin.

TERZO SET. I Lupi subiscono il contraccolpo di un set perso ai vantaggi e vanno subito sotto 5-1 sulla battuta vincente di Andric che firma il suo 23° punto della partita: c'è il time out di Douglas. I suoi si ricompattano e tornano in parità 6-6 con l'ace di Walla e due muri (Arasomwan e Acquarone) consecutivi. Cuneo torna a correre grazie a Preti (10-8), che firma anche il punto del 12-9 e per Santa Croce entra Ferrini a rilevare Colli. L'errore in attacco di Botto riporta i toscani a -1(15-14), che ritrovano la parità a 15 con un gran muro di Arasomwan su Andric. Cuneo non ci sta e restituisce il favore ai toscani con Sighinolfi che ferma Fedrizzi per il 18-16. Fedrizzi stesso mette fuori la palla successiva e sul 20-17 c'è ancora time out per Douglas, poi Walla spara out la palla del 22-18. La Kemas ha esaurito la benzina: Filippi, appena entrato, firma il 23-18, Festi piazza un ace (23-20), ma Preti firma il match ball sul 24-20 e subito dopo l'ace che manda Cuneo in finale promozione.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-22/32-30/25-20)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 7, Filippi 1, Pedron 1, Botto 11, Bisotto (L), Preti 10, Andric 29, Lilli, Sighinolfi 2. N.e. Tallone. Allenatore: Serniotti- CUNEO: ric. 61% (29% prf), att. 53%, muri 6, aces 2, batt.sb. 15, errrori 21