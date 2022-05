Festa della mamma con i “Friciulin”, preparati dalla lettrice braidese Luciana Rizzotti

Lontana o vicina che sia, la mamma è sempre la mamma e quale modo migliore, per festeggiarla, se non con un piatto speciale preparato in casa? La seconda di maggio è il suo giorno e, pure se certe cose dovremmo dircele più spesso, può essere una buona occasione per farla sentire circondata dall’amore che merita

Provate la ricetta della nostra lettrice Luciana Rizzotti, allacciate il grembiule e correte in cucina a preparare i Friciulin. Sono talmente semplici che potete realizzarli anche con i bambini di casa.

Sbollentate 9 patate medie, sbucciatele, tritatele al passapatate e lasciatele intiepidire. Sbattete 3 uova e aggiungetele alle patate con un pizzico di sale, tre manciate di parmigiano e la buccia grattugiata di un limone. Deve risultare un impasto morbido. Formate delle polpette piatte e friggetele in poco olio di oliva.