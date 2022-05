Volley A2/F: per il Puma è tempo di Finale Play-off! La Lpm Bam Mondovì impegnata alle 16,45 sul difficile campo della Cbf Macerata

Una poltrona per due! Cbf Balducci Macerata ed Lpm Bam Mondovì da oggi si affrontano per conquistare la seconda promozione in serie A1. Obiettivo che ovviamente fa gola a entrambe le società, che sono pronte a dare il massimo per scrivere una importante pagina della propria storia sportiva.

Questo pomeriggio (16,45) le due formazioni si affronteranno in gara-1 della Finale Play-off sul campo della Cbf Balducci, che aveva chiuso al secondo posto il proprio girone di regular season. Le Pumine già da ieri hanno raggiunto le Marche in vista di questa delicatissima sfida. Sulla carta la Lpm non parte da favorita, ma neppure da "vittima" predestinata.

Macerata è una squadra particolarmente in forma e che fa della solidità difensiva la principale arma a disposizione. La capacità di difendersi pazientemente dagli attacchi, per poi infergere la stoccata vincente o attendere l'errore delle avversarie, ha rappresentato spesso il leitmotiv delle marchigiane. Occorre, dunque, un Puma pressoché perfetto per uscire indenne dal Fontescodella.

Nel percorso play-off la squadra di coach Paniconi ha eliminato nell'ordine Soverato, Sassuolo e Talmassons, lasciando per strada solo due set. Più travagliato il tragitto della Lpm che sia negli ottavi contro Olbia, chè nei quarti contro Martignacco, ha dovuto attendere gara-3 per avere la meglio dell'avversaria. Nella semifinale contro Brescia, invece, le pumine si sono sbarazzate delle leonesse dopo due match, chiusi entrambi con il punteggio di 3-1.

Dalle 6 do questa mattina è in viaggio la rappresentanza di tifosi (circa una ventina) partiti da Mondovì per incitare il Puma. Annullato per maltempo, invece, l'appuntamento per seguire a Piazza la gara con l'ausilio di un maxischermo. Per questo primo atto della finale sono stati designati il primo arbitro Stefano Nava (Monza Brianza) e Giuseppe De Simeis (Lecce).

Al Fontescodella il fischio d'inizio è fissato per le 16,45. Da segnalare che già da qualche giorno sono in vendita sul circuito "liveticket" i biglietti per assistere a gara-2 in programma a Mondovì domenica 15 maggio alle ore 17. I primi dati sulla prevendita fanno prevedere un PalaManera da sold-out.