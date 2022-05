Calcio Serie D: Bra sconfitto nell'ultima sfida casalinga stagionale, il Casale espugna 2-1 il "Bravi"

Il Bra si arrende al Casale nell'ultima partita casalinga della stagione. La squadra di Sesia si impone con il risultato di 2-1 in virtù della doppietta, tra il 30' e il 32' del primo tempo, siglata da Forte. A i giallorossi non basta una rete di Pavesi in chiusura di frazione ed un secondo tempo arrembante per strappare il pari.

CRONACA

Il Bra parte forte spinto dai suoi tifosi, caldi e rumorosi più che mai. Dopo pochi minuti Guerci (ex di turno) è costretto al fallo su Daqoune lanciato a rete e rimedia il primo cartellino giallo dell'incontro. Sulla conseguente punizione Rossi colpisce la barriera, sulla respinta tira Tuzza che, al volo, mette alto sulla traversa. Al 17' ci prova Pavesi di testa, su suggerimento di Marchetti: fuori di poco. Il Casale si fa vedere con Candido, Tunno devia in corner. Alla mezz'ora gli ospiti passano in vantaggio. Continella serve in verticale Forte che beffa Tunno in uscita con un preciso tocco che tocca il palo e si insacca, 0-1. Passano due minuti e la squadra di Sesia raddoppia. Ancora Forte in gol, nell'occasione agevolato da una marcatura poco convinta dei difensori giallorossi. Squillo di Marchisone al 40': dribbling e conclusione bloccata in due tempi da Guerci. I nerostellati controllano bene e continuano a pungere. Nel finale di frazione Candido, imbeccato da Forte, impegna ancora Tunno. All'ultima palla il Bra accorcia le distanze. Punizione di Marchetti, Pavesi corregge in rete e riapre il match. Squadre a risposo con il Casale avanti 2-1 sotto un violento acquazzone.

Occasione giallorossa a ridosso del quarto d'ora della ripresa. Tuzza ci mette la potenza ma manca di precisione dal limite dell'area. Doppio cambio per Floris al 67': Bongiovanni e Ferla rilevano Quitadamo e Sia. Al 72' si rivede il Casale. Candido per Giacchino che calcia di prima intenzione trovando sulla sua strada i guanti di Tunno. Ad un quarto d'ora dal termine scocca il momento di Masawoud, in campo al posto di Marchetti. Bra iper offensivo ma il gol del pari non arriva ed il Casale torna a casa con i tre punti.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Tunno, Tos, Rossi, Quitadamo (67' Bongiovanni); Magnaldi, Daqoune (91' Cartarrasa), Tuzza, Marchetti (75' Masawoud), Sia (67'Ferla); Pavesi, Marchisone . A disp: Coria, Di Benedetto, Doda

Casale (4-2-3-1): Guerci, Gilli, Darini, Silvestri, Casella; Continella (59' Montenegro), Martin; Giacchino, Candido (83' Amayah), Mullici (60' Gianola); Forte (71' Gatto). A disp: Paloschi, Brunetti, Albisetti, Onishchenko, Cannia

Gol: 30' Forte, 32' Forte, Pavesi 45'+1

Ammoniti: Guerci, Martin, Rossi, Tos, Gilli, Sia, Giacchino, Daqoune

Espulsi:

Arbitro: Carlo Virgilio di Agrigento, assistenti Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Lorenzo Chillemi di Barcellone PDG