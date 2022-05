A Dogliani si degustano le cucine del mondo: appuntamento sabato 14 maggio

“Assaggi dal mondo al Piemonte”: sabato 14 maggio a Dogliani la cultura di quattro popoli parlerà attraverso la cucina. Il Comune di Dogliani, tramite l'Assessorato alle Politiche Culturali e la Biblioteca L. Einaudi, organizza la manifestazione in collaborazione con l'Associazione “Mira La Luna”, la condotta Slow Food Langhe Dogliani-Carrù, e con il contributo della Regione Piemonte.



L'iniziativa si propone di facilitare l’incontro interculturale e intergenerazionale, promuovendo la conoscenza di alcune delle culture gastronomiche presenti sul territorio doglianese.

La giornata si svolgerà in Piazza Don Conterno (Giardini del Palazzo Comunale) dalle ore 10 alle ore 17 e prevede stand gastronomici con le cucine Italiana, Marocchina, Rumena e Senegalese, dove si potranno assaggiare alcuni piatti tipici provenienti dai diversi popoli Si potrà dialogare con i cuochi, per avere maggiori informazioni e per capire le diversità, per favorire l’incontro, il dialogo e la convivialità tra le diverse culture del territorio.

Le degustazioni si terranno a partire dalle 12 fino ad esaurimento dei piatti e delle specialità proposte dalle varie comunità. Saranno in esposizione libri e ricettari da sfogliare e utensili, artigianato e oggetti provenienti dalle tavole e dalle cucine del mondo.

Spazio anche ai bambini: partendo dall’osservazione degli oggetti della cucina verrà organizzato un laboratorio creativo dal titolo “Tutto il mondo in cucina” condotto dall’antropologa culturale e africanista Erika Grasso, che porterà i giovani partecipanti alla scoperta di storie e usi nelle diverse culture. L’attività è aperta a tutti e viene proposta nel corso di tutta la giornata.

Alla giornata parteciperanno alcuni musicisti dell’Orchestra di Terra Madre, diretta da Simone Campa, un progetto di world music, un vero e proprio dialogo musicale per celebrare l’incontro e la diversità attraverso i suoni, gli strumenti e le tradizioni dei popoli.

Spazio alla memoria dell’opera del fotografo doglianese Gian Andrea Porro, scomparso prematuramente nel 2019: verrà allestita una selezione delle sue più suggestive fotografie che ritraggono i volti di donne e uomini di diverse culture e origini.

Infine, uno spazio è dedicato al racconto personale con il progetto Human Library, le biblioteche viventi, dove i libri sono le persone stesse che si raccontano. L’esperienza è condotta da due narratori che condivideranno la loro storia personale, come un libro diviso in capitoli, con le persone che si siederanno al loro tavolo ad ascoltare.



L’obiettivo è quello di abbattere la diffidenza e i pregiudizi per promuovere il dialogo. L’attività viene proposta a partire dalle 14. L’accesso alla manifestazione e alle sue attività è gratuito. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il porticato del Centro d’incontro “Roberto Einaudi” al Sacra Famiglia.

Alessandra Abbona, assessore alle politiche sociali, afferma: «Assaggi dal mondo è il proseguimento dell’evento di ottobre 2019, svoltosi all’interno di “Ricette del dialogo” di Slow Food. La manifestazione che proponiamo quest’anno è tutta “farina del nostro sacco”, frutto della vivacità delle comunità straniere presenti da anni a Dogliani, un esempiodi come l’integrazione passi anche attraverso lo scambio culturale in cucina, tra piatti da degustare, libri da leggere, racconti da ascoltare e laboratori. Le foto del compianto Gian Andrea Porro ricorderanno la sua figura in un momento che sarà sicuramente toccante, e tutta la giornata regalerà emozioni ai sensi».