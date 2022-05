"A Sirene Spiegate": all'Istituto Comprensivo di Dogliani si parla di emergenza e soccorso

“A Sirene Spiegate”: un progetto sull’emergenza e sul soccorso, per sensibilizzare i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Dogliani, condotto in azione sinergica dall’associazione Volontari del Soccorso, dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco, dal Gruppo di Protezione Civile e dagli Operatori di Polizia Locale, insieme all’Amministrazione Comunale di Dogliani.

Le tre Associazioni di Volontariato si occupano, ognuna per il proprio ambito, 24 ore su 24, di soccorso in emergenza e non, ed estendono il loro operato in una vasta zona della Provincia cuneese che si sviluppa dalla pianura a tutta la Langa. Anche gli Operatori di Polizia Locale hanno di loro competenza la tutela del territorio sotto svariati aspetti.

Questa iniziativa rientra nel campo della sensibilizzazione dei cittadini alla prevenzione e a tutto ciò che riguarda il pericolo in emergenza, e non solo.

Le finalità principali del Progetto mirano a far conoscere maggiormente l’operato in emergenza e la prevenzione su tutto il territorio, e coinvolgere il maggior numero di persone partendo dai più piccini perché rappresentano il futuro.



Così dal 10 al 16 maggio, dalle ore 9 alle ore 11, ogni giorno ci sarà un protagonista diverso che parlerà di emergenza e soccorso, secondo attività specifiche: lezioni frontali in aula, visione dei mezzi e delle principali attrezzature, dimostrazioni pratiche, e realizzazione da parte dei bambini di una serie di elaborati relativi alle attività svolte.





Daniela Sandrone, consigliere con delega alle attività delle associazioni e del volontariato, dichiara: «Il progetto “A Sirene Spiegate”, in cantiere dal periodo pre pandemia, vede finalmente la luce, e nasce con le associazioni che gestiscono l’emergenza sul territorio, alle quali abbiamo aggiunto la Polizia Municipale, a cui è piaciuto l’idea di abbinare anche la tematica della sicurezza. Ogni classe incontrerà un’associazione diversa, e l’obiettivo è quello di fare sensibilizzazione su due argomenti sociali molto importanti. Un’azione necessaria per fare prevenzione e rendere consapevoli i ragazzi su come si gestiscono emergenze e sicurezza, e su quali sono le associazioni del territorio che se ne occupano.



Oltre a questo progetto, che nasce internamente al Comune, anche quest’anno prosegue “A scuola di primo soccorso”, per gli alunni delle scuole medie, nato dalla sinergia con i volontari del soccorso e ben dodici associazioni che, ognuna sul proprio territorio, sensibilizzano i ragazzi su questa tematica, tramite incontri, dimostrazioni e pratica. In questo modo sull’intera Provincia vengono coinvolti più di 4 mila alunni. Il 4 giugno ci sarà una giornata finale a Fossano con stand, dimostrazioni pratiche, simulazioni, per chiudere bene un altro importante anno di sensibilizzazione».

IL CALENDARIO

Martedì 10 maggio PROTEZIONE CIVILE per le classi di seconda elementare

Mercoledì 11 maggio VOLONTARI DEL SOCCORSO per le classi di prima elementare

Giovedì 12 maggio POLIZIA MUNICIPALE per le classi di quarta elementare

Venerdì 13 maggio POLIZIA MUNICIPALE per le classi di quinta elementare

Lunedì 16 maggio VIGILI DEL FUOCO per le classi di terza elementare