Borgo San Dalmazzo: riconfermato (con un nuovo ingresso) il direttivo della Pedo Dalmatia

Riconfermato nella quasi totalità dei suoi membri il direttivo dell'associazione Pedo Dalmatia di Borgo San Dalmazzo.



La riunione si è tenuta il 28 aprile e ha visto un unico nuovo ingresso in sostituzione di una dimissione per motivi di salute.



Il direttivo ha riconfermato la presidente uscente. Questi i nomi: Marialuisa Giuliano (presidente), Piera Gallo (vicepresidente), Dante Giordanetto (segretario), Margherita “Mirca” Barberis (consigliera), Mariagrazia Pellegrino (consigliera), Paolo Brunori (consigliere) e Mauro Fantino (consigliere).



Il direttivo rimarrà in carica per tre anni.