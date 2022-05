Torna la camminata della solidarietà per l'Ail

L'Acli accelera con nuove proposte ed iniziative. Ritorna l'appuntamento con la "Camminata della solidarietà", diventata con gli anni un evento sempre più importante.



Si tratta di una camminata non agonistica di 5 km per le strade di campagna, organizzata dall'atletica di Pocapaglia CN 047 in collaborazione con il CIRCOLO A.C.L.I. VALLE ROSSI di Sommariva Perno. La partenza è in programma dall'ACLI di Valle Rossi, si proseguirà per il Tavoletto e si ritornerà a Valle Rossi.

Per partecipare è possibile iscriversi al link

https://forms.gle/whTwP5Sk4UPK43456 INFO



VENERDI’



MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA A CARATTERE RICREATIVO



PARTENZA per CHI CAMMINA ore 19:30



Per info: Mattia 3498915218 - Carlo 0172 493406



Ritrovo: h. 18:30 presso il Circolo Acli fr. rossi n. 53 Sommariva Perno



Iscrizione € 5 con gadget



IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’ DEVOLUTO ALL’A.I.L. Sezione di Cuneo

______________________________



Come partecipare al link

https://forms.gle/whTwP5Sk4UPK43456

______________________________



La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.



Il direttivo e gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa a danni causati a persone, animali e/o cose durante la manifestazione