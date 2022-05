Collisioni porta ad Alba lo spettacolo musicale di Valerio Lundini

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con il suo spettacolo teatrale, il comico romano reduce dalla sua telefonata a Putin al concertone del Primo Maggio sarà a Collisioni domenica 17 luglio con uno show musicale assieme alla band con cui collabora da più di dieci anni, portando le numerose gag e i suoi momenti di improvvisazione.



La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf.



Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo Il Mansplaining spiegato a mia figlia e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, il comico romano porterà a Collisioni il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.



VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

Valerio Lundini – Voce e Pianoforte

Andrea Angelucci - voce e chitarra acustica

Carmelo Avanzato - basso e voce

Flavio Denovellis - chitarra elettrica

Gianluca Sassaroli - batteria

Olimpio Riccardi – Sax



I biglietti per lo spettacolo di Valerio Lundini saranno disponibili da mercoledì 11 maggio alle ore 12.00 sui circuiti Ticketone e Ciaotickets a partire da 20 euro più diritti di prevendita dei gestori.



CHI E'

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus.

Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L'Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020. Ad agosto 2021 torna dal vivo con “Il Mansplaining spiegato a mia figlia”, spettacolo esilarante e irriverente che tra la versione estiva e quella teatrale registra più di 50.000 spettatori e il consenso unanime della critica e del pubblico.



UNA PEZZA DI LUNDINI

“Una pezza di Lundini”, giunto alla terza edizione, va in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, il buonismo e i cliché a cui siamo abituati, come nessuno aveva fatto prima di lui.