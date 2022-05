“Fantastico che dà (in)pendenza”, ad Alva un incontro su fantasy e fantascienza con “The Mantovanis”

Anna e Maria Carla Mantovani, fondatrici del Blog “The Mantovanis”, insieme alle colleghe Andreina Grieco e Marta Duò, saranno relatrici di una conferenza - organizzata dalla Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba – dal titolo “Fantastico che dà (in)dipendenza”, dedicata ai generi letterari del fantasy e della fantascienza, Giovedì 12 maggio alle ore 18 presso la Sala Riolfo (cortile della Maddalena, via Vittorio Emanuele II, 19).

Nell’incontro verranno illustrati i vari sottogeneri del fantasy e della fantascienza: partendo da un excursus storico e da una panoramica relativa a tutti i media (cinema, tv, videogiochi), verranno descritte le tante sfumature che il fantastico ha e ha avuto nella letteratura, con un approfondimento sul rapporto tra letteratura per ragazzi e per adulti. Un focus ulteriore sarà dedicato al mercato editoriale italiano, diviso tra grandi case editrici, che pubblicano soprattutto i best seller internazionali, ed editoria indipendente.

Di quest’ultimo settore si parlerà a partire dall’esperienza delle stesse relatrici. Per accedere in sala è richiesta la mascherina FFP2.

Programma



Introduzione al genere fantastico (cenni storici, situazione internazionale, il fantastico negli altri media: cinema, tv, videogiochi)

Il fantasy (non solo high fantasy, l’influenza di Tolkien e dei giochi di ruolo nell'immaginario editoriale, altri tipi di fantasy, il fantasy attuale, l'influenza delle serie tv)

La fantascienza (origini letterarie, il boom degli anni ‘60-‘70, il declino e la rinascita con la fantascienza distopica e sociale, cinema e serie tv, la fantascienza attuale)

Il fantastico indipendente in Italia (la letteratura per ragazzi, l'editoria indipendente, il mondo delle fanfiction e Wattpad, la rappresentazione del maschile e del femminile)

La partecipazione è gratuita, la prenotazione consigliata su https://www.eventbrite.it/e/bigliettifantastico-che-da-indipendenza330457004797?aff=ebdsoporgprofile&fbclid=IwAR3UnJhexm7BNlLQ_pACevynCA0ZcUh042PpEpTulvLq QejzHxOkHL6JOds

Info 0173-292468 prestito@comunedialba.cn.it

Con la collaborazione de La Bookeria di Alba www.facebook.com/mybookeria/ Il Blog “The Mantovanis”, gestito da Anna e Maria Carla Mantovani, si occupa di libri, film, serie tv e videogiochi tutti legati al mondo del fantastico, con un occhio particolare agli autori emergenti italiani e ai romanzi anglosassoni non ancora tradotti.