Ruchè e Barbera d'Asti coi formaggi Castelmagno e Toma Piemontese grandi protagonisti del progetto E4Quality

È giunto alla sua conclusione il progetto E4Quality e per l’occasione, dopo aver viaggiato all’estero, è tornato a casa propria, e ha portato con sé professionisti svedesi, tedeschi e danesi nel suo ultimo evento di incoming: E4quality @Home. Un progetto che completa un percorso iniziato ormai diversi anni fa con gli eventi all’estero, e che questa volta ha reso protagonista il territorio stesso, che per qualche giorno è diventato la casa degli ospiti stranieri.

Tutti nomi di eccellenza, quelli dei professionisti che hanno partecipato ai diversi incoming. Per la Svezia il panel, quasi tutto al femminile, è stato ospite nei giorni dal 6 al 9 Aprile ed ha accolto ospiti come l’importatrice Mihaela Mihnea insieme ai suoi titolari, Moa e Kenan Gurbuzer, Camilla Engvall sommelier di grande esperienza, Daniel Petersson Georén, proprietario della casa di importazione Bonden & Vinet AB, di Malmo, e Frida Torell, importatrice e distributrice con oltre dieci anni di esperienza sul campo.

Dalla Germania sono arrivati nel nostro territorio dal 20 al 22 aprile nomi come Roberto Straguzzi, grossista del Nouvel Gastro Grosshandel di Hannover, Silvia Bellusci, titolare di un ristorante molto amato a Berlino, e Antonio Mercuri, sommelier e responsabile di sala di uno dei ristoranti piú esclusivi di Berlino, il Cecconi's.

E infine, il panel della Danimarca ha avuto protagonisti dal 26 al 28 aprile nomi come Mathias Kaer, ristoratore e importatore di Blomst, Antonio Gerardi, sommelier e responsabile acquisti per Nebbiolo Group nonché proprietario di ben tre locali a Copenaghen, Danilo Barletta, sommelier e proprietario del MaMeMi, Susanne Dige Kaer, importatrice e agente di grande esperienza in Danimarca, Philip Nordstrand Nielsen, importatore, sommelier e autore di uno dei più importanti podcast di vino in Danimarca, e Francesco Scarpati, import manager gruppo Vitae, specializzato in vini italiani.

Un viaggio di scoperta dei territori di produzione, dove gli ospiti hanno potuto respirare l’atmosfera che avvolge le terre e i paesaggi in cui nascono prodotti di eccellenza come il Ruchè, la Barbera d’Asti e i formaggi piemontesi come Castelmagno e Toma Piemontese. Grandissimo l’interesse per il mondo vitivinicolo del Monferrato e per i prodotti di eccellenza come i formaggi DOP Piemontesi.

«In pochi giorni ho potuto imparare davvero moltissimo sulla tradizione vitivinicola del Monferrato e sulle sue eccellenze» ha detto Antonio Mercuri.



«Era la prima volta che visitavo queste terre e conoscere di persona i produttori, sentire da loro le storie e i metodi di produzione, ma anche l’amore per il proprio lavoro e per la terra è stato davvero emozionante. Torno in Svezia con una ricchezza in più e sono certa che questa esperienza gioverà nel mio lavoro quotidiano di promozione dei vini italiani» questo è l’entusiastico commento di Camilla Engvall.

Dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: «Siamo felici di aver ospitato sul nostro territorio esperti del mondo wine and food da Svezia, Germania e Danimarca. Sono, questi, paesi chiave per il nostro territorio e per la promozione delle nostre eccellenze. Il progetto E4quality ci ha permesso di rafforzare i nostri legami in Europa e ci auguriamo di avere nuove occasioni per poter proseguire il lavoro eccellente svolto in questi anni».

Si chiude quindi con un grande entusiasmo, il progetto E4Quality, e con le premesse ideali perché la promozione delle eccellenze del nostro territorio continui anche nel futuro, grazie ai legami stretti tra i nostri produttori e i professionisti esteri.