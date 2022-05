"Il Gigante delle Langhe" ospita Beppe Fenoglio dal 9 al 13 maggio

La scrittura di Beppe Fenoglio trova spazio anche all’interno della XXima edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”. Dal 9 al 13 maggio si svolgerà il programma della Settimana del gigante, una vera e propria festa del libro, della lettura, della cultura con spettacoli, laboratori, esposizioni, incontri con gli autori. In occasione del centenario fenogliano la sezione “Racconti dei ragazzi” è stata dedicata a Beppe Fenoglio. Tra gli appuntamenti di questa speciale settimana segnaliamo “La favola delle due galline” di Beppe Fenoglio portata in scena al teatro di Cortemilia mercoledì 11 maggio alle ore 11 dal Collettivo Scirò con l’allestimento scenico di Beppe Pepe. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Cortemilia il 12 maggio 2022 alle 9.30 presso la Chiesa del Convento di San Francesco mentre Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio, incontrerà gli studenti venerdì 13 maggio alle ore 11 presso il Nuovo Teatro Comunale di Cortemilia.



Sabato 14 maggio a partire dalle 14.30 il paese di San Benedetto Belbo ospita la cerimonia di riapertura al pubblico della Censa di Placido, luogo fenogliano per eccellenza che, dopo un lungo abbandono e imponenti lavori di restauro e recupero, è diventato la sede di un polo culturale e turistico dedicato alla memoria letteraria dello scrittore Beppe Fenoglio.

La giornata di sabato 14 maggio prenderà il via già al mattino con il trekking alla ricerca dei luoghi fenogliani situati lungo il Belbo e nelle frazioni del paese, mentre alle 14.30 è prevista l’inaugurazione vera e propria alla presenza del sindaco di San Benedetto Belbo Emilio Porro, Daniele Cerrato consigliere comunale con delega alla Cultura e figlioccio di Beppe Fenoglio e figlio di Luciana e Ugo, tra i più cari amici dello scrittore. Concluderà la prima parte della cerimonia l’intervento di Margherita Fenoglio, in rappresentanza del Centro Studi Beppe Fenoglio e il Comitato Promotore del Centenario Fenogliano.



Dopo gli interventi da parte dei tecnici che hanno curato il progetto, sarà possibile visitare la Censa a piccoli gruppi, in relazione alla capienza degli spazi a disposizione. L’attore Paolo Tibaldi e il musicista Mauro Carrero accompagneranno con le loro performance gli ospiti lungo le vie del paese, dove saranno disponibili anche delle guide turistiche che mostreranno ai visitatori i luoghi storici, non solo fenogliani, di San Benedetto. In occasione dell’inaugurazione e fino a settembre 2022, alle pareti della Censa si potranno anche ammirare gli acquerelli con viste di San Benedetto e di vita di Langa ispirati a Beppe Fenoglio, opera della pittrice Ines Daniela Bertolino.

La giornata si concluderà con un rinfresco, offerto dal Circolo ACLI Agrifoglio.



Domenica 15 maggio con ritrovo alle 10.30 un nuovo appuntamento con “Tra le righe di Fenoglio”, un piacevole percorso e visita guidata di 11 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Iscrizioni sul sito beppefenoglio22.it.