Le opere di Basilio ed Erica Buzzanca esposte in municipio a Niella che apre le porte all'arte

Mostra speciale nel municipio di Niella Tanaro che prosegue gli appuntamenti con "Niella apre le porte all'arte".

Questo mese sono due gli artisti che espongono in comune, Basilio ed Erica Buzzanca, padre e figlia.

Nato nel 1963 sui sui monti Nebrodi della Silicia orientale, Basilio Buzzanca inizia a scolpire come la scultura autodidatta alla fine degli anni '70. Si trasferisce poi in Piemonte dove frequenta corsi di perfezionamento, l'ultimo alla scuola San Carlo di Torino, laboratorio di Boves per la tecnica di intaglio Barocco ed espone in collettive per tutta la Granda, dal monregalese alle Langhe, facendosi conoscere anche in Liguria. Oggi risiede a Lesegno.