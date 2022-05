L’imprenditore braidese Armando Verrua nominato “Maestro del Commercio”

Ottime notizie per l’imprenditore braidese Armando Verrua, che ha ricevuto l’onorificenza di “Maestro del Commercio”, con la motivazione di «Aver magistralmente operato nel settore dei servizi per più di quarant’anni».

Una giornata di festa meritata, di riconoscenza condivisa e di promettente incoraggiamento per l’attaccamento al lavoro, nel difficile e complesso mondo del commercio.

Alla presenza del Presidente “50&Più” Cuneo, Ferruccio Dardanello e del Presidente Unione Ascom Cuneo, Luca Chiapella, sono stati premiati in totale 37 Maestri, 8 Aquile di diamante, 16 d’oro e 13 d’argento.

Un bel curriculum quello di Armando Verrua, che è a capo dell’omonima ditta di onoranze funebri con sede in via don Orione a Bra. L’anno scorso, la sua lunga carriera imprenditoriale gli aveva guadagnato il premio per la Fedeltà al lavoro e progresso economico 2020/21.