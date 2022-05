Peveragno: pronta per l'inaugurazione la nuova sede AIB e Protezione Civile

Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede locale degli AIB e della Protecione Civile di Peveragno.



La sede si trova in via Beinette 2 e l'inaugurazione si terrà sabato 14 maggio alle 10.30. Sarà presente il sindaco Paolo Renaudi, il caposquadra AIB Maurizio Mandrile e il coordinatore del nucleo di Protezione Civile Luca Cischetti.