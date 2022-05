Più di 190mila euro di donazioni dall'associazione ASSO per gli ospedali di Mondovì e Ceva

L'associazione onlus ASSO, Amici della Sanità per il sud-ovest della provincia di Cuneo, ha approvato il bilancio 2021 e l'incontro ha avuto anche una finalità di informazione di quanto l’associazione ha potuto fare nel periodo della pandemia.

La presidente Mariangela Schellino ha evidenziato: "Purtroppo non abbiamo più operato in presenza, ma sicuramente non abbiamo dimenticato la nostra finalità: essere di supporto ai nostri Ospedali.

Le donazioni ricevute per Emergenza COVID19 ammontano ad euro 170.681,08 e sono state interamente spese per acquisti di dispositivi di sicurezza e di attrezzature, sempre su indicazione della Direzione sanitaria del Presidio Ospedali Mondovì e Ceva.

Grazie agli apporti e alle donazioni l'associazione, a partire dalla metà del 2019 ad oggi, ha speso per gli ospedali di Mondovì e Ceva una cifra consistente: ammontano ad euro 192.139,87 il totale delle donazioni fatte: continuate ad essere vicini all’Associazione. Il nostro IBAN è IT 78 J084 5046 4800 0000 0009 364 .

Vi ricordiamo che ASSO è iscritta nell’elenco delle Associazioni che possono usufruire del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi. Pertanto tutti coloro che lo desiderano possono indicare il nostro Codice Fiscale che è: 93058030045. Grazie per la vostra collaborazione."