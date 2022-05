Riqualificazione impianti illuminazione pubblica a Mondovì, chiuse al traffico un tratto di via Marchese d’Ormea e vicolo Pizzo

Per la riqualificazione degli impianti illuminazione pubblica a Mondovì Piazza, a partire da domani, martedì 9 maggio, sarà istituito il divieto di transito in via Marchese d’Ormea nel tratto compreso tra vicolo Vivalda e vicolo Pizzo ed in vicolo Pizzo.

Per consentire l'intervento sarà istituito il divieto di transito veicolare da martedì 10 maggio, fino a venerdì 27 maggio, dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19, escluse giornate di sabato, domenica ed il giorno 20 maggio. Sarà garantito il passaggio pedonale.