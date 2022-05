Studentessa di Cortemilia si laurea campionessa nazionale di pasticceria

Silvia Giamello, originaria di Cortemilia, insieme al compagno Mattia Sabatini, è risultata vincitrice della 4ª edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria dedicato agli Istituti Alberghieri d'Italia, svolti presso l'Istituto Ipia "Galileo Ferraris" di Iglesias, in Sardegna.



I due giovani ragazzi, che frequentano l’Istituto d’Arte Bianca a Neive, hanno partecipato alla gara vincendola con la creazione dolciaria che hanno chiamato “Dromos”, ideata insieme al professor Rosario Torre: un dolce che ha tra gli ingredienti la nocciola della terra di Langa.



C’è grande soddisfazione nell’ambito scolastico dell’Arte Bianca e anche a Cortemilia per questa vittoria: una dimostrazione di grande capacità e creatività, un’espressione della grande professionalità dei giovani che si formano in un territorio di grandi eccellenze, proprio come quella della nocciola che caratterizza un vasto territorio collinare dell’Alta Langa.



"Siamo orgogliosi di loro – commenta il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito – è sempre emozionante quando giovani ragazzi raggiungono vittorie così importanti. Mi congratulo a nome di tutta l'Amministrazione comunale e dei cittadini di Cortemilia, con loro e col loro professore, Rosario Torre, per aver ideato questo dolce e aver utilizzato come ingrediente la nostra Nocciola, valorizzando così il territorio di Cortemilia e di tutta l'Alta Langa".