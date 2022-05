Vent’anni di apertura al pubblico dell’Espaci Occitan di Dronero che festeggia con eventi e attività per famiglie e bambini

Proseguono le attività ludiche e didattiche imperniate sulla lingua e la cultura occitana che l’Espaci Occitan con l’Unione Montana Valle Maira propone ai bambini e alle loro famiglie. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con la Cooperativa Liberitutti nell’ambito del progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 482/99. Sabato 21 maggio, per festeggiare i vent’anni di apertura al pubblico dell’Espaci Occitan, è in programma un eccezionale open day per famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni e per gli appassionati di lingua e cultura occitana di tutte le età. Lingua, musica, letture, disegno, gioco, ecologia e animazione caratterizzeranno le attività della giornata, fruibili gratuitamente, in blocco o singolarmente. Dalle 10 alle 18 sarà possibile accedere alla biblioteca occitana dell’Associazione e visitare liberamente il Museo occitano: per i bambini saranno messe a disposizione schede gioco per un’appassionante “caccia al tesoro” tra le postazioni. Per tutto il giorno attività di disegno DisegnOC con L'Accademia del divertimento di Elisa Bastonero. Nel corso della giornata è prevista inoltre una serie di proposte strutturate secondo gli orari consultabili su www.espaci-occitan.org Al mattino: • I mestieri itineranti della Valle Maira e delle valli occitane, con visita al museo insieme a Rosella Pellerino. • Vos coento de Briga lo violaire, animazione con Dario Anghilante nei panni di Giovanni Conte, mitico suonatore di ghironda della Val Maira. • Narrazione e videoanimazione del racconto di Jean Giono L’òme que plantava d’arbols tradotto in occitano e narrato da Rosella Pellerino per riflettere poeticamente sul valore dell’ecologia e dei piccoli gesti di ogni giorno. Al pomeriggio: • LeggOC con Donatella Guerrini, lettura-gioco in occitano. • Vos coento de Briga lo violaire (replica). • Le dumure d’na vira, viaggio nel tempo tra i giocattoli di una volta con la fantasia e l’abilità di Mario Collino, in arte Prezzemolo. • Musica occitana con Luca Declementi e Davide Bagnis. La giornata sarà anche un importante momento ludico per il pubblico di Nega so – Valle MYra è casa mia, progetto promosso dalla Cooperativa Liberitutti insieme a Espaci Occitan e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRC. La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ed è gradita la segnalazione di partecipazione al numero 0171.904075 o via mail a segreteria@espaci-occitan.org Per le attività al chiuso è richiesto di indossare la mascherina.

Continuon las activitats per amusar-se e emprener basaas sus la lenga e la cultura occitana que l’Espaci Occitan propon a las mainaas e a lors familhas. Las iniciativas son realizaas en collaboracion abo la Cooperativa Liberitutti dins l’encastre del projèct de l’Union Montana Val Maira financiat da la Presidença del Conselh di Ministres per la Lei 482/99.

Sande 21 de mai, per celebrar lhi 20 ans de dubertura al public de l’Espaci Occitan, es en programa una jornaa dubèrta fòravia per familhas abo mainaas entre 5 e 12 ans e per lhi apassionats de lenga e cultura occitana de totas las levas. Lenga, musica, lecturas, dessenh, juèc, ecologia e animacion serèn protagonistas des activitats de la jornaa, e se polerè partecipar gratis a tot lo programa o mec a una part. Entre 10 e 18 oras serè possible consultar la biblioteca occitana de l’Associacion e visitar en autonomia lo Musèu occitan: per las mainaas serèn a dispausicion de papier per una amusanta “cercha lo tresòr” entre las postacions. Per tot lo jorn musica occitana, e l’activitat de dessenh DisegnOC abo L'Accademia del divertimento de Elisa Bastonero.

En la jornaa son previstas decò d’iniciativas programaas a d’oraris precís que se pòlon consultar sus www.espaci-occitan.org

La matinaa:

• Lhi mestiers itinerants d’la Val Maira e des valadas occitanas, abo visita al musèu ensemp a Rosella Pellerino.

• Vos coento de Briga lo violaire, animacion sus Giovanni Conte, mitic sonaire de viola d’la Val Maira, abo Dario Anghilante.

• Narracion e videoanimacion del conte de Jean Giono L’òme que plantava d’arbols virat en occitan e contat da Rosella Pellerino, per rasonar poeticament s’la valor de l’ecologia e di pichòts gests de tuchi lhi jorns.

L’aprés-merenda:

• LeggOC abo Donatella Guerrini, lectura-juec en occitan.

• Vos coento de Briga lo violaire abo Dario Anghilante.

• Le dumure d’na vira, viatge ental temp entre las domoras d’un bòt abo la fantasia e l’abilitat de Mario Collino, alias Prezzemolo.

• Musica occitana abo Luca Declementi e Davide Bagnis.

La jornaa serè decò un important moment per amusar-se per lo public de Nega so – Valle MYra è casa mia, projèct vorgut da la Cooperativa Liberitutti ensemp a Espaci Occitan e sostengut da la Fondacion Compagnia di San Paolo e da la Fondacion CRC.

La partecipacion a totas las activitats es gratis, mas fai plaser senhalar la partecipacion al numre 0171.904075 o via mail a segreteria@espaci-occitan.org

Per las activitats que se passon dedins chal portar la masquerina.