Domani l'ultimo saluto a Stefano Bongiovanni, dirigente del Comune di Cuneo morto a 54 anni

Domani, martedì 10 maggio, l’Ufficio di Stato Civile rimarrà chiuso al pubblico dalle 9.30 alle 11.30 per permettere al personale di partecipare alle esequie del collega Stefano Bongiovanni, responsabile del servizio, morto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio.

Il rito funebre si svolgerà alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Pio X. La salma proseguirà verso il tempio crematorio di Magliano Alpi.

Stefano Bongiovanni, che aveva 54 anni, lascia la moglie Sabina, il figlio Emanuele, i genitori Mariuccia e Rinaldo, la sorella Marilena e il fratello Fabrizio.

La sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio non solo in Comune, tra gli amministratori e i colleghi, ma in tutta la città di Cuneo. Persona affabile e cordiale, era infatti stimato e benvoluto da tutti. Bongiovanni aveva lavorato per molti anni nel settore Socio-Educativo, per poi essere trasferito come dirigente presso l'Ufficio di Stato Civile e al settore delle Politiche Giovanili.

Assistente sociale, era persona di grande sensibilità e umanità.