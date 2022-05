"Lo studio come strumento per formare il proprio essere": a Stroppo i funerali del professor Sergio Garino

Aveva 69 anni Sergio Garino. Originario della frazione San Martino di Stroppo, nella vita aveva scelto di essere un professore.

Aveva insegnato per molti anni italiano e storia presso la scuola media di Piasco. Da poco era andato in pensione ed era inoltre ex segretario dell'associazione La Quintano di San Martino di Stroppo.

"Mi dispiace proprio tanto" - dice un ex collega - "Di lui ricordo la gentilezza, la dedizione. Amava insegnare, si vedeva. Ha saputo trasmettere molto ai suoi studenti, oltre le nozioni. Lo studio come strumento per formare il proprio essere, per affrontare anche intimi dolori e per dare significato al proprio esistere. È stato d'esempio Sergio, lui che rimasto orfano da bambino era cresciuto in fretta. E della crescita aveva deciso di occuparsi, facendolo in modo davvero ammirevole."

Il professor Garino lascia il fratello Emilio e la sorella Caterina. Provenienti dall'ospedale di Fossano, i funerali saranno celebrati domani, martedì 10 maggio alle ore 15 presso la Parrocchia di Stroppo.