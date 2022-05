Banca d’Alba, 13mila in piazza Sarti per il ritorno in presenza dell’assemblea

Tornata in presenza dopo due anni, l'assemblea dei soci di Banca d'Alba tenuta ieri nella capitale delle Langhe ha registrato la presenza di 13.494 soci che hanno approvato un bilancio eccellente e hanno rinnovato la fiducia agli organi sociali.



Domenica mattina 8 maggio il tempo è stato clemente e, sotto un cielo plumbeo ma senza pioggia, i padiglioni assembleari sono stati gremiti in poche ore da oltre 13mila soci che hanno approvato il bilancio di esercizio esposto dal direttore generale Riccardo Corino: “I volumi sono aumentati di 950 milioni per raggiungere e superare gli 11 miliardi di euro, i clienti sono ormai prossimi a quota 170mila. L’utile, dopo accantonamenti molto prudenziali, si attesta a 26,2 milioni di euro”.



Un modello di servizio che risulta essere apprezzato sempre di più, un servizio di persone alle persone che ha portato nell’ultimo anno ad aprire una nuova filiale di Nizza Monferrato e una sede distaccata a Genova.



Altro punto importantissimo all’ordine del giorno è stato il rinnovo delle cariche sociali previsto da statuto su base triennale. I soci hanno ascoltato la relazione per poi rinnovare la fiducia alla attuale squadra, che però vede l’inserimento di quattro nuove figure. Si tratta dell’imprenditrice e vicepresidente provinciale di Confartigianato Daniela Laura Balestra, il produttore vinicolo astigiano e presidente del Consorzio di Tutela Alta Langa Giulio Bava, della commercialista albese Sandra Busca e di Piercarlo Rossi, docente di diritto privato comparato alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino. I quattro prendono il posto degli uscenti Giulio Porzio, Gian Franco Marengo, Pierluigi Rinaldi e Elvezio Volta. Domani, martedì, si terrà il primo Consiglio di Amministrazione.



Il presidente Tino Cornaglia: “La presenza in massa dei nostri soci all’Assemblea porta con sé un significato particolare: la consapevolezza dell’importanza di fare parte di grande comunità. Siamo infatti molto di più di una banca, siamo una comunità fatta di persone che vivono e lavorano in un territorio unico e partecipano al suo sviluppo. Territorio dove Banca d’Alba ricopre sempre più il ruolo primario di sostegno alle imprese e alle famiglie, accompagnandole nelle varie tappe della loro vita sia a livello economico-finanziario, sia in campo sociale, sia in campo sanitario”.