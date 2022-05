Bando rimborso costi fissi: accolte tutte le richieste presentate tramite Ascom Bra

Il Comune di Bra ha erogato i contributi del Bando per la concessione di voucher a copertura dei costi fissi per imprese di Bra maggiormente penalizzate dall’emergenza Covid-19.

Il contributo è stato destinato alle piccole e medie imprese cittadine che avevano subito contrazioni del fatturato per effetto dell’emergenza Covid attraverso la concessione di contributi a fondo perduto copertura dei costi fissi aziendali per un importo complessivo di 150mila euro.

In particolare sono state privilegiate le imprese che hanno presentato una forte incidenza di costi fissi rispetto all’importo complessivo degli oneri aziendali, con maggiori difficoltà nel poter agilmente riconvertire l’attività economica al presentarsi dell’eccezionalità dell’evento avverso alla libera iniziativa economica in considerazione dei provvedimenti assunti per contenere il diffondersi del contagio. Le spese ammissibili riguardavano numerose spese tra le quali: netto in busta per salari e stipendi del personale dipendente, canoni di locazione immobiliare, canoni di locazione per attrezzature e macchinari finalizzati allo svolgimento di attività commerciale, canoni per servizi di hosting web finalizzati allo svolgimento di attività commerciale, canoni per servizi di vigilanza su locali, quote di ammortamento e premi assicurativi.



Confcommercio Ascom Bra ha prestato assistenza nella presentazione della complessa e articolata richiesta a numerose imprese associate e clienti dei servizi contabili e fiscali che sono state beneficiarie del 75% dell’importo complessivo del bando comunale.



“Siamo soddisfatti dello straordinario risultato ottenuto – commenta Luigi Barbero, direttore Confcommercio Ascom Bra – Tutte le imprese, nostre associate e che usufruiscono dei servizi contabili e fiscali della nostra associazione, hanno ottenuto il contributo a fondo perduto. I nostri uffici che si dedicano ai bandi e contributi per le imprese, messi a disposizione dagli enti comunali, regionali, fondazioni bancarie, camera di commercio, svolgono un’attività di supporto e assistenza che inizia con l’informazione, attraverso newsletter e messaggistica whatsapp, e prosegue con l’affiancamento in tutta la gestione della presentazione della domanda. Si tratta di un servizio che consente alle imprese di cogliere tutte le opportunità di sostegno economico”.

Il contributo, verificato sulla base dei costi documentati e sostenuti, è partito in media da 2.000 euro e ha raggiunto la soglia di 20.000 euro per le imprese che ne hanno beneficiato.