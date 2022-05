La ripresa del turismo dopo 2 anni di pandemia

Le località italiane per poter ripartire e tornare ad essere competitive dopo due anni di pandemia e di restrizioni dovranno reinventarsi. Si dovranno impegnare in attività di rebranding che sappiano coinvolgere i loro abitanti nelle principali decisioni, prestando attenzione a temi sensibili come l'ambiente, la digitalizzazione, i protocolli sanitari e i grandi eventi.

I numeri degli ultimi due anni

Il peggio, forse, è passato ma all'orizzonte si prospettano sfide impegnative per il turismo. I numeri del momento sono ancora distanti dal periodo pre pandemico. Secondo quanto riportato dall'ISTAT, nell'arco di tempo compreso tra gennaio e settembre del 2021 si è registrato un calo del 38,4% rispetto al 2019.

L'aumento degli arrivi nei mesi estivi è stato anch'esso inferiore. Si parla di un meno 14% rispetto a due anni fa. Anche la spesa effettuata dai turisti stranieri nel nostro paese è in fase calante. Il crollo qui, secondo quanto riportato da Banca Italia è stato del 61,4%

L'esempio di Sorrento

Uno dei modelli da seguire, per poter ripartire alla grande, è quello di Sorrento. L'87% delle famiglie locali lavorano in questo settore e se nel primo anno di pandemia si era registrato un crollo del 60%, nel secondo anno, il comune campano è tornato a crescere facendo registrare qualcosa un +150% dall'estero e un +50% di arrivi dall'Italia.

Le prenotazioni per l'imminente estate non mancano. Il comune campano non è stato a guardare, si è impegnata in un'attività di promozione del territorio in Italia e all'estero. "Sorrento aspetta te" questo è lo slogan scelto insieme a un nuovo logo. L'obbiettivo è quello di riuscire ad avere un flusso turistico continuo, anche in inverno.

Il motore propulsivo di questa nuova ondata sarà la cultura nei suoi 360 gradi e comprenderà anche il grande patrimonio gastronomico locale. Tutto ciò sarà però possibile grazie a un completo coinvolgimento dei cittadini locali, chiamati a essere protagonisti della nuova sfida turistica che li vedrà confrontarsi con temi importanti sotto una nuova ottica, come l'innovazione, la sostenibilità e la sicurezza.

Un nuovo modello di turismo riproducibile ovunque

Dopo la pandemia è infatti necessario far sentire al sicuro i turisti stranieri. Si è data quindi grande importanza alle campagne vaccinali e non solo. Sorrento è da sempre teatro di nozze di matrimoni e di lune di miele e per questo motivo sono stati effettuati diverse opere di riqualificazione, in chiave anti-covid, per riuscire ad applicare i protocolli sanitari all'interno delle strutture ricettive e balneari del luogo.

Senza dimenticare un fattore importante come quello della sostenibilità. Sono stati adottati nuovi mezzi di trasporto elettrico e sono stati realizzati dei progetti di smart tourism. Le innovazioni digitali sono molto utili, infatti ormai si può prenotare la propria vacanza dal cellulare nello stesso modo in cui si gioca sui casino-non-aams online,

Questo nuovo modello di turismo, partito da Sorrento, può essere applicato ovunque sul territorio italiano e potrà aiutare a far ripartire il settore dopo questi due anni di sofferenza.