Minipiscina: funzioni, caratteristiche e consigli per l’acquisto ideale

La minipiscina è una vasca idromassaggio di dimensioni relativamente ampie che permette di ospitare tranquillamente anche sei/otto persone in base alle misure e alla conformazione interna. L’idromassaggio offre benefici effetti a tutto l’organismo, e avere la possibilità di trascorrere almeno mezz’ora al giorno in una vasca di questo tipo è sicuramente da considerarsi un piacere e un vantaggi per la salute.

Spesso si tende ad evitare un acquisto di questo genere, pensando che il costo sia notevole, mentre in realtà non è proprio così: è infatti possibile trovare sul mercato anche minipiscine economiche di alta qualità, ideali per soddisfare le esigenze di chi desidera avere a disposizione una minispa personale senza essere costretto ad affrontare un investimento eccessivamente oneroso.

La minipiscina consiste in una struttura di dimensioni variabili che, come abbiamo detto, può accogliere anche diverse persone, dotata di una serie di bocchette idromassaggio interne, che offrono il benefico effetto dovuto al movimento dell’acqua.

È possibile scegliere una minipiscina da interno, ed installarla ad esempio in un apposito locale destinato al benessere e al relax, oppure in esterno, interrata o posizionata su una veranda. Naturalmente, nel caso in cui si intenda installare la vasca su un terrazzo, una veranda o un soppalco, è importantissimo controlalre che la portata massima della struttura sia in grado di reggerne il peso.

I benefici dell’idromassaggio

Come abbiamo detto, sottoporsi ogni giorno all’idromassaggio significa effettuare un vero e proprio trattamento benessere, ideale per rilassarsi e nello stesso tempo provare una sensazione di energia e vitalità, grazie al movimento dell’acqua sul corpo. Infatti, la vasca idromassaggio è ideale per tonificare i tessuti, per rendere la pelle più elastica e morbida, per migliorare la circolazione e per eliminare il disagio causato dallo stress e da una giornata di tensione.

Mezz’ora o quaranta minuti di vasca idromassaggio riportano il buonumore, e permettono di dedicare il resto della giornata alle proprie attività preferite con maggiore entusiasmo. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere una vasca dotata di più posti, è possibile condividere il piacere dell’idromassaggio anche con i famigliari o gli amici.

Minipiscina idromassaggio per allenarsi con il nuoto controcorrente

Avere una vasca idromassaggio non significa solo rilassarsi, ma anche fare sport in acqua. Infatti, per chi ha la passione del nuoto, è possibile allenarsi ogni giorno senza uscire di casa, con la possibilità di nuotare sempre, indipendentemente dal clima e dalla temperatura. Oltre naturalmente ad alternare l’attività fisica con il relax dell’idromassaggio tradizionale.

La minipiscina con funzione di nuoto controcorrente, permette infatti di ottenere la simulazione di un corso d’acqua naturale, e di nuotare controcorrente per tutto il tempo desiderato, raggiungendo i propri obiettivi senza comunque essere obbligati a recarsi in una piscina.

La forma rettangolare permette di installare questo tipo di minipiscina idromassaggio in qualsiasi ambiente, in un locale della casa o in uno spazio appositamente predisposto. Per chi ha a disposizione un ambiente di dimensioni sufficienti, un’idea può essere quella di realizzare una piccola zona benessere, affiancando la piscina per nuotare controcorrente ad una doccia idromassaggio e ad una sauna.