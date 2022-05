Perché la formazione online è così importante per gli italiani oggi?

Conoscere l'importanza della formazione online è vitale per ampliare le nostre conoscenze e gli orizzonti. Sulla scia della crisi sanitaria del covid-19, l'offerta di corsi online è salita alle stelle. Se analizziamo, possiamo dire che l'educazione online non solo facilita l'accesso alla conoscenza, ma ci permette anche di acquisire nuove competenze e/o rafforzare quelle che già abbiamo. La verità è che la formazione online è un modello che continua a rivoluzionare l'educazione.

Ci sono diverse ragioni per cui studiare online. Qui sotto potete trovarne alcuni:

1- Facilita la formazione di persone che per qualsiasi ragione personale non possono accedere agli studi faccia a faccia.

2- Ti permette di studiare da qualsiasi luogo. Puoi studiare in centri prestigiosi senza dover andare fisicamente al centro di formazione.

3- Risparmia tempo e denaro.

4- Orario flessibile. A differenza della formazione faccia a faccia, la formazione online offre più libertà di organizzare il vostro tempo di studio e di scegliere l'ora del giorno che ritenete appropriata.

5- Ti permette di combinare i tuoi studi con altre attivitào obblighi lavorativi, sociali o familiari.

La prima cosa nell'educazione online che è stata rinnovata, e uno dei motivi principali per cui gli italiani usano le lezioni online, è il rapporto dello studente con il suo ambiente accademico. L'interazione con i contenuti, il materiale educativo e una serie di altri elementi sono ora al servizio dell'apprendimento 24 ore al giorno, in attesa che lo studente vada al suo computer e inizi ad acquisire le conoscenze specifiche di un determinato argomento. Questo significa una rottura della dipendenza geografica e temporale che esisteva in passato, dando allo studente la possibilità di organizzare il suo tempo di studio e di poter consultare il suo corso, indipendentemente da dove si trovi.

L'unica conoscenza richiesta è l'uso di un computer e degli strumenti di base per mantenere l'interazione attiva tra contenuto e studente. Questo permette a quest'ultimo di sentirsi sostenuto in ogni momento da materiale pensato esclusivamente per lui/lei e in cui non ha la possibilità di sentirsi trascurato a livello accademico. In questo senso, l'impegno sarà fondamentale per continuare e consolidare le informazioni fornite, da qui l'importanza del ruolo dello studente online, poiché sarà l'unico garante della sua professionalità.

Ci sono materie che, a priori, sembrano più adatte di altre all'insegnamento online. Storia, italiano, letteratura o inglese hanno numerose risorse web su cui contare in momenti come questi. Sfortunatamente, non è comune trovare materie scientifiche come la chimica tra queste. La tavola periodica, la formulazione, gli orbitali molecolari, gli esperimenti, la materia... come gestire questi contenuti su Internet? Questi sono contenuti classici che sono difficili da immaginare in un formato di apprendimento a distanza, lasciandosi alle spalle la classe. Si sa che la chimica è una delle materie più complicate, e quindi richiede più ripasso e aiuto extra. In questo post raccomandiamo una piattaforma di lezioni di chimica online di successo che permetterà agli studenti di imparare e rivedere i concetti chiave della chimica: Classgap.

Una delle virtù della piattaforma è che, a differenza di altre, Classgap ha una griglia di insegnanti di molte discipline diverse, tra cui ripetizioni di chimica online Agisce come un intermediario in modo che tu possa trovare il tipo di educazione che stai cercando e di cui hai bisogno. Allo stesso tempo, ci sono altri strumenti che possono essere utilizzati per le lezioni online.

A modo di conclusione, tutti quelli che lavorano nel sistema educativo sono d'accordo su un'idea centrale: l'educazione online ha aperto una finestra di innovazione che non dovrebbe essere chiusa, ma piuttosto deve essere usata per pensare all'apprendimento sempre e ovunque.