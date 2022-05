Su Macchinato.com i grandi brand della ferramenta con sconti speciali

Quella di Macchinato.com è una proposta concepita per offrire a professionisti ed appassionati di fai-da-te tantissime attrezzature da lavoro, per rispondere a qualsiasi esigenza nel mondo della ferramenta. Dalle macchine da giardino all’abbigliamento da lavoro, ogni articolo che figura in catalogo è caratterizzato da prezzi concorrenziali e sono attive anche vantaggiose promozioni a tempo. Pagamenti sicuri ed un’assistenza puntuale vanno ad arricchire ulteriormente la shopping experience.

Orientarsi tra le pagine del portale è davvero facile, merito di un’interfaccia di navigazione semplice ed intuitiva. Le sette sezioni in cui si struttura (Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per la pulizia, Macchine per edilizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro) consentono di trovare nello spazio di pochi click proprio il prodotto che si stava cercando.

Scorrendo tra gli scaffali digitali dell’e-shop si incontrano centinaia di articoli. Qualche esempio? Trattorino tagliaerba, trapani a colonna, presse idrauliche, occhiali da lavoro, calzature antinfortunistiche, sabbiatrici, seghe a nastro ma anche i migliori tagliaerba.

Del resto, la qualità degli strumenti e delle attrezzature è garantita dai marchi leader del settore. Fra questi, possiamo citare U-Power, Abac, Telwin, Deca, Lincoln Electric, FERVI, Optimum, Xcalibur, CMT, Femi e molti altri ancora.

Per scoprire le opportunità di risparmio più convenienti basta un tap sulla sezione “Offerte a tempo”. Qui, il cliente può trovare decine di prodotti e macchinari caratterizzati da riduzioni vantaggiose.

Un’ampia fetta del catalogo è disponibile in pronta consegna. Quanto alle spedizioni, sono rapide e diventano gratuite in caso di importi di oltre 300 euro. In alternativa, l’acquirente può ritirare gli articoli ordinati presso lo store fisico situato a San Marino.

Per ciò che riguarda i pagamenti sono state predisposte unicamente modalità sicure, che pongono l’utente al riparo da qualunque rischio: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. E nella remota eventualità di un acquisto errato, nessun problema, perché Macchinato dà la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni.

Infine, a disposizione del cliente, è attivo un puntuale servizio di customer care, formato da un team di professionisti. È fruibile tramite numero telefonico o via e-mail.