A Savigliano "Giovani StruMenti: una Jam Session per condividere musica e idee"

Sabato 14 maggio, dalle ore 18 alle 21 in Piazza Turletti, in collaborazione con il Caffè Intervallo di Savigliano, vi aspettiamo a "Giovani StruMenti: una Jam Session per condividere musica e idee".



Un evento organizzato dai giovani per i giovani, nell'ambito dei diversi appuntamenti partecipativi che la coalizione a supporto di Gianfranco Saglione candidato sindaco di Savigliano sta portando avanti in queste settimane, all'insegna del proposito "Progettiamo il futuro".



Obiettivo dell'incontro è creare un momento di condivisione tra i giovani saviglianesi: per questo è stata scelta la forma della Jam Session, il tipico appuntamento che permette ai musicisti di incontrarsi, portando i propri strumenti e improvvisando liberamente.



Allo stesso modo, la proposta è quella di scambiarsi non solo musica ma anche idee, pensieri e visioni sul futuro della città.



Tutto ciò sarà accompagnato da un aperitivo preparato dal Caffè Intervallo, una delle importanti realtà sociali cittadine, da sempre attenta al coinvolgimento dei giovani.



Sarà un'ulteriore occasione per mettere in atto fin da questa campagna elettorale il metodo di lavoro proposto da Gianfranco Saglione, improntato all’ascolto attivo e mirato alla partecipazione dei cittadini, come è già stato per il grande evento dei tavoli tematici dello scorso 23 aprile.



Sono ben 16 su 57 i candidati under40 nelle 4 liste a sostegno di Gianfranco Saglione, più del 25%, che provengono da vari studi e settori e rappresentano diverse istanze del territorio.



Oltre alla possibilità di incontrarli, l'evento offrirà anche l'occasione per conoscere i punti programmatici della coalizione legati al futuro, alle nuove generazioni, ai neo imprenditori e alle giovani famiglie.



L'appuntamento è quindi per questo sabato 14 maggio, dalle ore 18 in Piazza Turletti!



Di seguito il link dell'evento https://fb.me/e/1woMrfy5o