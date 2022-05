Comunali Cuneo: Elisa Rosso candidata Pd a sostegno di Patrizia Manassero

L’associazione politica Diritto, presieduta dal consigliere comunale di Torino per il Partito Democratico Angelo Catanzaro e composta da amministratori locali, tra i quali Rossana Schillaci, capogruppo PD in Città Metropolitana di Torino, e militanti del PD, da sempre impegnata nel campo dei diritti individuali e collettivi e nella formazione di una nuova classe dirigente del partito che si riconosca nei principi riformisti, è orgogliosa di comunicare la disponibilità alla candidatura alle prossime Amministrative di Cuneo di Elisa Rosso, a sostegno della candidata sindaca per il centrosinistra Patrizia Manassero nella lista del Partito Democratico.



Trent’anni, infermiera professionale, opera quotidianamente a fianco delle persone che soffrono e dei più fragili.



“In questi anni di pandemia – dichiara Elisa Rosso – ho imparato cosa sia il sacrificio e la solitudine, soprattutto degli anziani, e quanto sia importante una sanità pubblica efficiente”.



Cuneese di nascita, trasferita a Torino per professione, ha scelto di tornare nella sua Cuneo per impegnarsi politicamente a fianco dei suoi concittadini per dare “una voce a chi voce non ha”.