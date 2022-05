Elezioni - Patrizia Gorgo: "Sogno una Racconigi che sappia attrarre e offrire opportunità"

Manca poco più di un mese all'election day del 12 giugno. La corsa per il primo cittadino nella città di Racconigi si fa serrata. Conosciamo meglio la candidata Patrizia Gorgo, consigliera di minoranza uscente, ora sostenuta dal gruppo Racconigi2022.

Chi è Patrizia Gorgo?

Sono nata e cresciuta a Racconigi. Faccio l’avvocato di professione, un lavoro che amo perché mi ha insegnato l’importanza dell’ascolto, senza dare giudizi, per difendere i miei clienti. Sono entrata in consiglio comunale nel 2017 e ho preso il posto di capogruppo all’opposizione grazie alla fiducia di Adriano Tosello, un'esperienza che mi ha permesso di conoscere meglio la macchina amministrativa dall’interno.

Qual è la storia del gruppo che vuole “cambiare volto a Racconigi”?



Questo percorso è iniziato alcuni anni fa. Si tratta di un gruppo civico che ha raccolto attorno a sé persone provenienti da strade, esperienze e pensieri diversi, ma che si sono sempre impegnate per Racconigi e hanno a cuore il futuro della nostra comunità. Siamo partiti dal principio del dialogo, del confronto, dell’apertura facendone il nostro metodo di lavoro. Il nostro gruppo è di persone che si sono scelte prima di tutto, che non si sono alleate per essere una mera sommatoria di voti, che si impegnano per la nostra città e continueranno a farlo. Molte di queste persone si sono ritrovate attorno all’associazione Racconigi2022 che lo scorso anno ha organizzato le prime serate al pubblico su tematiche diverse (violenza contro le donne, animali domestici e agricoltura). Siamo arrivati quindi a quest’anno con la richiesta fattami da Racconigi2022 di guidare questo gruppo alle elezioni e la splendida giornata dedicata ai tavoli tematici nei quali abbiamo potuto approfondire con i nostri concittadini il programma elettorale è la prova che le persone hanno voglia di partecipare alla costruzione del loro futuro.

Da quali profili professionali provengono i cittadini che compongono la lista?



Abbiamo composto la squadra pensando di coprire tutte le aree di competenza di un’amministrazione come Racconigi, guardando alle capacità e alle passioni di ognuno. E poi abbiamo unito profili che potessero portare la voce di parti diverse della città con risalto a quelle che riteniamo essere le priorità: lavoro, turismo, commercio, giovani, sport, cultura, scuola e assistenza. Ne è nata una bella alchimia, fatta di persone che hanno avuto esperienze politiche e amministrative e da chi è alla prima esperienza, ma è pronto a portare il suo contributo di innovazione ed energie nuove per il nostro Paese. Parlare solo della lista però è riduttivo perché il gruppo non si ferma ai 16 candidati, ma si arricchisce di tutte le persone che ci danno stimoli, consigli e idee.



“Racconigi cambia volto”, cosa c’è da cambiare, rispetto al passato?



Il nostro slogan è “Racconigi cambia volto”, perché non pensiamo a un mero cambio dei volti che hanno condizionato la politica locale da ormai decenni, ma proprio a un cambio della politica locale più aperta, trasparente, pronta alle innovazioni e a cambiare l’aspetto della città, che negli ultimi anni è apparsa sempre meno pulita e curata.



Quali scelte delle ultime amministrazioni contestate? E qualcosa che invece vi sentite di salvare?



Contestiamo prima di tutto il metodo, la scelta del non ascolto e della mancanza di dialogo con i racconigesi che ha portato ai 261 parcheggi a pagamento, le prove muscolari dentro e fuori dal Comune, la superficialità dell’amministrazione che ha portato rinvii nella realizzazione dei sottopassi, i muri che crollano in mezzo alle strade, i ritardi organizzativi dell’estate ragazzi, la chiusura della casa di riposo Villa Biancotti Levis (unico caso in provincia), la perdita di 12 punti percentuali nella raccolta differenziata, un generale degrado nel centro storico e nel cimitero comunale.

Cosa mi posso sentire di salvare è l’intervento sull’ala comunale, anche se in questi giorni di pioggia ci sono già state delle infiltrazioni dal tetto, la riapertura di via Ormesano, ma avrei voluto vedere una amministrazione più attiva e propositiva nel recupero dell’ex Ospedale Neuro che non si limitasse alla mera accettazione delle proposte pervenute dall’ASL e finalmente le due corsie di pista per l’atletica, anche se si doveva dare maggiore attenzione allo sport come cultura e opportunità di vita.



Quali gli aspetti principali del vostro programma?



Metodo alla base: dialogo, confronto, trasparenza.

Riqualificazione e riordino del centro storico: immediata ridiscussione dei parcheggi blu con il concessionario per valutare la possibilità di revoca senza penali e costi per i racconigesi, contenimento dei colombi, pulizia di strade e portici, incentivi per il recupero degli immobili.

Una città vivibile a tutte le età, con scuole efficienti e con arredamenti nuovi, spazi di aggregazione giovanili, maggiore attenzione ai servizi per anziani e famiglie con fragilità economiche e persone con disabilità.

Coordinamento con la rete associazioni che sono il nostro patrimonio di comunità.

Sblocco dei cantieri dei sottopassi, un progetto per Villa Biancotti Levis, la ricerca di nuove soluzioni per l’ex Ospedale Neuropsichiatrico.

Creare nuove occasioni di sviluppo per imprese artigiane, valorizzare l’agricoltura, spazi per le nuove competenze ed i lavori di domani.

Ritornare ai livelli precedenti di raccolta differenziata e migliorare il servizio di raccolta rifiuti e all’isola ecologica (ovunque si troverà).

Racconigi è giudicata alla stregua di un ‘ottava sorella’, appena dietro alcuni dei centri maggiori della Granda. Nello scacchiere della provincia, che ruolo dovrà avere nei prossimi cinque anni, importanti in termini di fondi da intercettare? Su cosa puntare?





I prossimi anni porteranno un’occasione unica per finanziamenti con il Pnrr. Racconigi deve migliorare la sua capacità di attrarre finanziamenti. Attualmente è 147ma con 1746,42 euro di finanziamenti ricevuti per cittadino. Dato peggiore dei comuni vicini come Faule (125.565,722), Cavallerleone (95.794,35), Murello (64.214,78), Saluzzo (2.813,28), Casalgrasso (2.598,82) o Cavallermaggiore (2.245,23). Vogliamo riaprire il dialogo con Regione e Trenitalia per ripristinare alcune fermate dei treni per Torino e Cuneo. Inoltre, si deve rafforzare la cooperazione tra la città, l’offerta sul territorio ed il Castello come volano attrattivo per il commercio e il turismo e Racconigi ha tutte le potenzialità per diventare un punto di appoggio per visitare le Alpi, Torino, le Langhe.

Per chiudere. Quale Racconigi sogna Patrizia Gorgo qualora venisse scelta dai suoi cittadini?

Una Racconigi bella da vivere, da visitare, da tornarci. Una città che sappia attrarre e offrire opportunità. Una città da invidiare e di cui essere orgogliosi. Una città che sappia essere in sinergia con gli enti e i comuni vicini, che sappia vivere il suo Castello. Una città a misura di famiglie e animata dalla sua comunità.