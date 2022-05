Basket femminile Serie B: Granda College Cuneo campione piemontese

Il sogno si avvera: le ragazze della Granda College Cuneo vincono gara 2 della Finale Regionale per il Titolo di Serie B Femminile contro la formazione del Basket Pegli, in un Palazzetto, quello di Arenzano, gremito di tifosi delle due formazioni.

Le cuneesi, per nulla intimorite dalla pressione della finale e nonostante il tifo assordante, partono molto concentrate e dinamiche, pronte fin da subito a giocare ogni pallone con grande attenzione.

Nei primi minuti entrambe le formazioni vanno a segno con continuità, sia da sotto canestro che dalla lunga distanza; purtroppo per le ospiti, già dopo cinque minuti del primo quarto la squadra cuneese deve gestire il problema di falli difensivi commessi da Di Meo e Ngamene: Marchisio, Bruschetta, Martinengo e Marfulli si fanno trovare pronte a mantenere l’intensità adeguata in campo.

Nel secondo quarto, grazie anche ad un’eccellente percentuale da fuori di Grosso, Bruschetta e Domizi, le cuneesi passano a condurre la gara, andando all’intervallo lungo sul +6.

Il terzo quarto coincide con il momento in cui la squadra cuneese esprime la migliore qualità di gioco della gara: Beatrice Grosso è immarcabile e va a segno sia in contropiede che dalla lunga distanza e Di Meo e Ngamene segnano punti importanti sotto le plance: Cuneo allunga ed arriva anche a +17.

Nel quarto periodo Cuneo gestisce il vantaggio accumulato ed al fischio finale la felicità è tanta: la vittoria del Campionato premia tutti gli sforzi di queste magnifiche ragazze e della società in questi duri anni e conferma quanto di buono è stato fatto nel settore femminile da parte della Granda College.

Da sottolineare l’ottima prova di Beatrice Grosso, sia difensiva che offensiva e di Dalila Domizi, determinante con la sua esperienza a sostenere le giovani atlete cuneesi.

Grazie alla vittoria in Campionato, la Banca Alpi Marittime Granda College Cuneo, giocherà gli spareggi a Roma contro la vincente del Campionato Sardo e quella del Campionato Siciliano, per provare ad ottenere la qualificazione in Serie A2 Femminile.

BASKET PEGLI – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO: 56-66 (19-20; 38-44; 48-61)

B.A.M. GRANDA COLLEGE: Ngamene 11, Martinengo, Di Meo 12, Grosso 24, Pasero 2, Marfulli, Domizi 16, Bruschetta 3, Marchisio 1, Dalmasso, Carbonatto, Lorusso.