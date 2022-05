Cuneoginnastica: Bessone, Delfino e Pace per la prima volta ai campionato nazionali Gold

PalaVesuvio, Napoli, Campionati italiani allieve 1 e 2 Gold di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia.

A rappresentare la provincia Granda e la CUNEOGINNASTICA sono le 3 allieve classe 2012 e 2013 Eleonora Bessone, Sophia Delfino e Adele Pace.

Esperienza unica per le atlete prendere parte a questa ambita competizione la cui sensazione è innanzitutto la soddisfazione di "esserci arrivate". Non è infatti scontato qualificarsi e prendere parte a questa gara; sono diversi anni che la società cuneese non riesce a conquistare questa competizione con delle ginnaste così giovani cioè la allieve 1 e 2.

Ottime la prestazioni delle mini ginnaste di fronte al tricolore che rivestiva un'ampia zona del Pala Vesuvio, il Palazzo dello Sport che pochi anni fa ha ospitato le Universiadi e di recente tutte le edizioni dei Campionati italiani assoluti e di squadra.

Grande soddisfazione per l'allenatrice che segue le ginnaste durante gli allenamenti Chiara Giordano, fresca anche di esame e nuova qualifica tecnica di TECNICO REGIONALE GAF (Ginnastica Artistica femminile).