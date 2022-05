La Bosca S. Bernardo Cuneo al Palazzetto dello Sport di Dogliani, testimonial del progetto #Wearefamilydogliani

Prosegue la collaborazione tra il VBC Dogliani e il Cuneo Granda Volley.

Mercoledì 27 aprile il VBC Dogliani ha ospitato al Palazzetto dello Sport una rappresentanza delle campionesse di serie A1 della Bosca S. Bernardo Cuneo, tra cui la sua capitana Noemi Signorile, Sofya Kuznetsova, Sara Caruso e Alice Gay. Erano presenti anche il doglianese direttore generale Paolo Cornero e il direttore sportivo Gino Primasso.

Si è così ripetuto l'incontro tra le ragazze del Cuneo e le atlete doglianesi, che in occasione di una recente partita di campionato di serie A1 hanno svolto il servizio di campo presso il Palazzetto dello Sport cuneese.

Questa volta, però, il VBC Dogliani è particolarmente orgoglioso di poter ospitare le ragazze della Bosca S. Bernardo "a casa propria".

È stato un momento di valorizzazione per le atlete doglianesi, un incentivo allo sport e alla pratica della pallavolo. Naturalmente non sono mancati autografi e fotografie! L'incontro è stato inoltre l'occasione per la presentazione del progetto #Wearefamilydogliani, che il VBC Dogliani ha promosso da quest'anno sul territorio doglianese. Il progetto, che prende spunto da un'iniziativa già attivata da alcuni anni dalla società cuneese, coinvolge al momento 10 aziende del territorio, che hanno finanziato il Volley Ball Club Dogliani e che si sono rese disponibili a riconoscere alle atlete e agli atleti tesserati degli sconti dedicati su acquisti e servizi, attraverso il semplice utilizzo della tessera del Wearefamilydogliani.

Il progetto si basa sulla reciprocità di intenti, con l'obiettivo comune di incentivare lo sviluppo del VBC, delle sue atlete e delle aziende aderenti. Queste sono le aziende amiche del Wearefamilydogliani: BARBERIS PARRUCCHIERI - BARBIERO FULVIO PATATE di MOMBARCARO - CASA MATILDA - DA FRANCA ABBIGLIAMENTO 0/16 - DENNIS BOTANIC CENTER - FARMACIA SCHELLINO - L’ISOLA AZZURRA CENTRO ESTETICO - MACELLERIA SALUMERIA DOGLIANESE - PIANETA SPORT - PIZZERIA IL FARO.

Il Direttore Cornero ha inoltre ufficializzato l'avvio, a partire dal 3 luglio per la durata di due/tre settimane, del camp estivo della Granda Volley Academy presso la struttura "Tenuta Larenzania" di Dogliani. Quindi, il territorio doglianese ospiterà per il secondo anno un importante camp di pallavolo, che vedrà la partecipazione di ragazze appartenenti a società pallavolistiche piemontesi e liguri.

Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Dogliani, nella persona dell'Assessore allo Sport Roberto Occelli, per il suo patrocinio nella realizzazione del camp estivo e nelle attività ordinarie e straordinarie promosse dal VBC Dogliani, dimostrandosi costantemente vicino allo sport.

La presidente del VBC Dogliani Chiara Bottero esprime, anche a nome degli altri dirigenti e dello staff tecnico, la soddisfazione per il presente incontro, con la convinzione che la collaborazione con la Cuneo Granda Volley possa proseguire anche in futuro, e auspica che il progetto Wearefamilydogliani possa continuare nei prossimi anni contando un numero sempre maggiore di aziende aderenti, per sostenere insieme lo sport e il territorio.