Un approccio spiritoso e caloroso all'enogastronomia delle Langhe in "Searching for Italy" di Stanley Tucci sulla CNN

Bagna cauda, vitello tonnato, agnolotti, arrosto… “Amazing!”. Questa è stata l’esclamazione che il famoso attore italo-americano Stanley Tucci ha espresso più volte durante i suoi assaggi nelle Langhe, in occasione delle riprese della puntata, lo scorso novembre, della seconda stagione di “Searching for Italy”, serie dedicata all’enogastronomia italiana.

E, oltre al cibo, il famoso attore, conosciuto anche grazie ai suoi personaggi in “Il Diavolo veste Prada”, nei capitoli di “Transformers”, e nella fortunata trilogia di “Hunger Games”, ha potuto degustare i pregiati vini delle nostre zone, tra una ripresa e l’altra.

Così il nostro territorio è diventato un po’ più famoso, grazie alla messa in onda di domenica scorsa, sul canale CNN.

Un’ulteriore occasione per far apprezzare l’eccellenza e la tradizione dell’enogastronomia delle Langhe, raccontata in modo personale, spiritoso e caloroso dal simpatico Stanley Tucci che, nella sua carriera, ha vinto due Golden Globe e ricevuto una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per “Amabili resti”.