A scuola con gli amministratori comunali di Saliceto per capire come funzionano gli enti locali

Mercoledì 27 aprile sindaco, vicesindaco e consigliere comunale Monica Garello sono stati ospiti della classe quinta della scuola Primaria di Saliceto, per approfondire alcuni argomenti relativi agli enti locali, inseriti nel programma di studio.

Si è parlato dei compiti dell'amministrazione comunale e delle varie problematiche affrontate in questi primi anni di mandato. I ragazzi hanno posto numerose e interessanti domande e gli amministratori hanno risposto dando vita ad un confronto aperto e coinvolgente. Insegnanti e studenti vogliono ringraziare Luciano Grignolo, Pierluigi Dotta e Monica Garello per la disponibilità e per l'omaggio ricevuto.

Nella stessa settimana l'ing. Gianni Genta, assessore del Comune con delega alla Protezione Civile, nell'ambito delle attività di Ed. alla Cittadinanza, ha incontrato i ragazzi della classe III della secondaria di primo grado per spiegare loro che cosa è la Protezione civile, i suoi compiti, le modalità di intervento sul territorio a seguito di eventi problematici; in particolare l'ingegnere si è soffermato sul piano di protezione civile del Comune di Saliceto.

Molto utile, a fine intervento, il consiglio di scaricare l’applicazione FLAGMII per ricevere i messaggi di allerta su smartphone o per essere localizzati in caso di necessità e di iscriversi al programma NOWTICE, adottato dal Comune di Saliceto e utilizzato per comunicazioni urgenti alla popolazione in caso di emergenza.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con le classi I e II.

Dovuti ringraziamenti anche da parte della scuola secondaria per la disponibilità e la chiarezza con la quale sono stati esposti gli argomenti che hanno coinvolto ed interessato tutti gli studenti.