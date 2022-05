Al via i lavori per il tunnel sonoro di Mondovì Sotterranea a Piazza

Da via Vasco, al piano seminterrato dell'ex Collegio dei Gesuiti, sottoterra fino ad ammirare le colline della Garzegna, dai bastioni di via Marchese d'Ormea.

Sono stati consegnati questa mattina, martedì 10 maggio, i lavori per il recupero e la valorizzazione del tunnel della "Quinta Armata". Utilizzato come rifugio antiaereo nella Seconda Guerra Mondiale questo cunicolo ha peculiarità che lo rendono unico dal punto di vista dell'acustica ed è per questo che proprio qui nascerà "Mondovì Sotterranea".

La galleria, risalente al 1939, verrà trasformata in un percorso sensoriale-immersivo per cittadini e turisti, che lo potranno attraversare sulle note dei Marlene Kuntz.

"Di un sogno che cerca un altro sogno": sarà questa l'opera video-sonora che animerà il tunnel. Una traccia audio di 12 minuti realizzata dai Marlene Kuntz e una traccia video della stessa durata realizzata dal regista romano Lorenzo Letizia; un percorso sotterraneo immersivo con installazioni multimediali e sonorità diffuse.