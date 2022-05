Alba, Beppe Ghisolfi ha presentato il suo best seller l'Abbecedario e svolto una lectio magistrale

Questa volta, l'Arena per Beppe Ghisolfi, Banchiere internazionale e scrittore saggista finanziario per studenti e famiglie, è stata coincidente niente meno che con il grande circo primavera localizzato in piazza Sarti nella città capitale delle Langhe patrimonio UNESCO.

Qui, ospite del circolo culturale Giulio Parusso (l'indimenticato collega giornalista e direttore del centro studi Beppe Fenoglio) del quale è altresì socio ad honorem, il Professor Beppe Ghisolfi, Banchiere internazionale e scrittore, è stato dapprima intervistato ai microfoni di radio Alba, dai cui studi si è successivamente trasferito nell'arena del grande circo primavera di piazza Adolfo Sarti, Agorà intitolata al grande statista originario del Piemonte e della provincia di Cuneo (e peraltro facente parte delle biografie dei Visti da vicino narrati dallo stesso Ghisolfi). Qui, introdotto dall'avvocato Roberto Ponzio Presidente del circolo Parusso, il Professor Ghisolfi ha presentato l'Abbecedario - il proprio più recente best seller in ordine di tempo - e relazionato di fronte a una platea molto attenta e interattiva formata da una decina di scolaresche delle scuole superiori albesi.