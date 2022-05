Bonifica amianto: il Comune di Bra eroga incentivi fino a un massimo di 1300 Euro

Anche per il 2022 il Comune di Bra ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finalizzati ad incentivare interventi di bonifica in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo nei quali sono in opera manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme generali e locali in campo edilizio, urbanistico ed ambientale.

E' previsto un contributo fino a un massimo di 1300 euro. Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo, insediate sul territorio di questo Comune, che hanno provveduto negli anni solari 2020, 2021 e 2022.

I fabbricati e gli edifici, oggetto degli interventi, devono essere situati nel Comune di Bra ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire a seguito dell’ultimazione dei lavori di smaltimento e di rimozione dei manufatti e dei materiali contenenti amianto. Non sono previste prenotazioni di contributo per interventi non ancora effettuati. Sono esclusi dal presente Bando coloro che hanno partecipato al Bando Regionale, ai sensi Art. 5 della L.R. 30/2008, D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 e D.D. 4 dicembre 2015, n. 547, che prevedeva l’attribuzione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, per quanto concerne il manufatto di interesse, in quanto già beneficiari di finanziamenti ed agevolazioni economiche.

Le domande potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2022 utilizzando il modello pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it, sezione “Aree Tematiche / Ambiente e Igiene”, dove sono presenti anche il bando e le informazioni utili per gli interessati. I documenti dovranno essere presentati preferibilmente in formato elettronico a mezzo posta certificata all’indirizzo comunebra@postecert.it. Maggiori informazioni contattando l'ufficio Ambiente comunale al numero 0172.438210 oppure scrivendo all'indirizzo ambiente@comune.bra.cn.it.