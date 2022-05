Bra, Elena Morino pronta a danzare sul palco dell’Eurovision Song Contest al via stasera

Ancora una ribalta internazionale per la giovane braidese Elena Morino , che è pronta a danzare sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, al via stasera (martedì 10 maggio) al Pala Olimpico di Torino.

Dopo essersi esibita nella trasmissione televisiva X-Factor e in occasione della serata inaugurale degli Europei 2020 di calcio, il talento, forgiato da ‘Arte Danza’, porta di nuovo in alto il nome di Bra, questa volta per lo show musicale più atteso da tutto il vecchio continente.