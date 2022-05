Cuneo, a pieno regime le indennità mensili degli amministratori aumenteranno del 114%

Da tempo si aspettava un adeguamento delle busta paga di sindaco e assessori. In particolare per il primo, su cui ricadono responsabilità amministrative, civili e penali non irrilevanti.



L’aumento stabilito non si può dire che non sia interessante dal momento che dal 2021 al 2024, per quanto riguarda Cuneo, sarà del 114% per cento.



Un incremento di tutto rispetto se si considera che gran parte degli stipendi di quasi tutte le categorie sono fermi da anni e – come lamentano i sindacati - non sono più stati parametrati al costo reale della vita.



Una decisione adottata probabilmente anche in considerazione del fatto che si stava registrando una certa disaffezione all’assunzione di responsabilità in ambito di pubblica amministrazione ed era troppa la discrepanza tra quanto percepito da sindaci e amministratori locali rispetto ai lauti emolumenti di senatori, deputati, presidenti di regione, assessori e consiglieri regionali.



“La nuova regola – scrive il quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore - fissa un principio, che àncora il compenso degli amministratori locali a quello dei presidenti di Regione, con un parametro che scende insieme alla dimensione demografica del Comune. Il 100% dei 13.800 euro lordi fissati come tetto per i cosiddetti «governatori» è riservato ai «sindaci metropolitani», che guidano città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna o Firenze. Negli altri capoluoghi si scende all’80% quando gli abitanti sono più di 100mila e al 70% quando sono meno, mentre per i Comuni non capoluogo si va dal 45% dei più grandi al 16% di quelli sotto i 3mila abitanti”.



È possibile che, in corso d’opera, venga ancora apportata qualche modifica ma vediamo quali sono – allo stato dell’arte - le indennità che andranno a percepire i nuovi amministratori di Cuneo, città capoluogo di provincia, che rientra nella fascia tra i 50 e i 100 mila abitanti.



L’indennità del sindaco è oggi di 6850 euro, che salirà a 8021 nel 2023 e a 9660 nel 2024.

Quella del vice per il 2022 è di 5138 euro, che arriverà a 6016 nel 2023 e a 7245 nel 2024.



Quella degli assessori di 4110 euro nel 2022, destinata a crescere a 4813 il prossimo anno fino ad arrivare a 5796 nel 2024.



Gli emolumenti del presidente del Consiglio comunale sono identici a quelli di un assessore. È doveroso ricordare – a scanso di erronee interpretazioni - che si tratta di cifre mensili lorde.